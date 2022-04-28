台本土再增8822人將破萬 快篩實名制上路

快篩實名制28日上路，採身分證字號尾數單雙號分流，一人份五劑500元台幣。（記者胡經周／攝影）

台灣昨新增8822例本土個案、101例境外移入，確診人數逼近9000大關，指揮中心指揮官陳時中 表示，與前天相較，昨天確診人數成長率達30%，今天幾乎一定超過1萬人，希望民眾在這段時間根據指引做事，不是棄守，而是自主防疫，大家一起度過難關。

昨新增8822例本土病例，再創新高紀錄，其中4138例為無症狀感染。各縣市新增本土病例中，新北3241例最多，其次是台北1892例，桃園1452例，基隆476例，台中356例。

昨新增16例中重症個案，其中14例中症、二例重症，以及新增二例死亡。台灣累計本土死亡個案為五例，120例中症個案。

台北市長柯文哲 預估疫情發展，若什麼都不做，北市5月7日將有1萬人確診，等到5月中旬台北累計確診數將達50萬例。對此，陳時中說，這數字令人不安，但「病毒碰到牆壁的機會多，不會無止境循環。」目前針對疫情高峰的低推估是單日4.5萬人染疫，高推估則為10萬人，另有超過單日10萬例的備援計畫。

28日起一人一卡可買5劑快篩。 製表／醫藥組

原訂5月實施的快篩實名制提早於今天上路，陳時中表示，即日起，民眾可憑健保卡至全台4909家健保特約藥局 及58間偏鄉衛生所，購買平價家用快篩，每人均可購買，一人份五劑500元台幣（約17美元），這輪準備1000萬份（人次），至於下一輪還不知何時開賣。

比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流，尾數單號者可於星期一、三、五購買，雙號者則於周二、四、六至藥局購買，周日則取消限制，全民皆可購買。但每家藥局每天僅供貨78人份家用快篩試劑，數量不多，就有藥師預估，今早許多藥局前應會大排長龍，因試劑有限，可能十分鐘內販售一空，沒買到者恐抱怨連連。

實施近一年的簡訊實聯制則於昨天走進歷史，改鼓勵下載「社交距離App」。台灣於去年5月19日起實施實聯制，截至今年4月26日止，共發送47.7則簡訊。

台北市長柯文哲前天喊出必要時不排除「軟性封城」，昨天進一步解釋就是和去年6月三級警戒差不多；他說，如果沒超過醫療量能就打算撐過去，「台北撐不住，台灣也完蛋……時中不敢反對、他不會比我懂。」

柯文哲說，急性床位可開到25%，不夠就會停課、停止餐廳內用，八大也要先暫停，如果一天確診1萬可能撐過去，日增5萬「我不覺得我們可以應付」，多到裝不下去，就會出現香港局面，病人堵在急診室外。

備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安表示，任何防疫新政策或新名詞都應提出具體的實際內涵及如何執行、配合，有清楚標準才能供民眾依循。