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台本土確診增8822例 新北破3千 今起取消實聯制

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北報導
台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）
台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增8923例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增2例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天本土個案比昨天6千多例成長較多一點。有2例死亡個案，一個是境外移入個案、一個是本土案例。

昨天境外入境檢驗16個班，共篩1003人，有89人陽性，陽性率8.88%。陳時中說，近來檢驗的相對比例又高起來，也是自東南亞入境相對多一點，今天上午共篩39人無陽性個案。

台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外...
台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外...
台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外...
台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之8822例本土病例，為4268例男性、4551例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月1日至4月26日，其中包含4138例為無症狀感染。

個案分布為新北市(3241例)，台北市(1892例)，桃園市(1452例)，基隆市(476例)，臺中市(356例)，高雄市(268例)，花蓮縣(237例)，臺南市(179例)，宜蘭縣(135例)，新竹縣(110例)，彰化縣(98例)，新竹市(82例)，屏東縣(63例)，雲林縣(62例)，苗栗縣(53例)，南投縣(35例)，嘉義縣(24例)，臺東縣(23例)，嘉義市及澎湖縣(各12例)，金門縣(10例)，連江縣(2例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例死亡個案(案30381、案35335)，分別為70多歲及50多歲台籍男性，皆已接種2劑COVID-19疫苗。案30381為本土病例，4月13日進行接觸者採檢，於今年4月14日確診，具癌症病史，屬重度感染個案，採安寧治療，未住加護病房，於4月20日死亡。案35335為境外移入病例，具慢性病史，於今年4月16日自美國入境，落地採檢陰性後返宅居家檢疫。4月17日因出現咳嗽、流鼻水、嘔吐、頭痛等症狀就醫採檢後，個案要求自動離院返家，於4月18日確診，4月19日於住家經家人發現昏迷送醫，急救無效死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為58例男性、43例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(12例)，西班牙及印尼(各2例)，澳大利亞、印度及菲律賓(各1例)移入，另82例調查中。入境日介於今年3月31日至4月26日。

指揮中心日前宣布不再公布確診足跡，簡訊實聯制形同虛設。指揮中心指揮官陳時中表示，...
指揮中心日前宣布不再公布確診足跡，簡訊實聯制形同虛設。指揮中心指揮官陳時中表示，從即日起取消實聯制，但戴口罩等防疫措施仍維持到5月31日。（圖：指揮中心提供）

防疫措施。（圖：指揮中心提供）
防疫措施。（圖：指揮中心提供）

指揮中心日前宣布不再公布確診足跡，簡訊實聯制形同虛設。指揮中心指揮官陳時中表示，...
指揮中心日前宣布不再公布確診足跡，簡訊實聯制形同虛設。指揮中心指揮官陳時中表示，從即日起取消實聯制，但戴口罩等防疫措施仍維持到5月31日。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計8244479例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8166125例排除)，其中76938例確診，分別為10618例境外移入，66266本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計858例COVID-19死亡病例，其中843例本土，個案居住縣市分布為新北市415例，臺北市322例，基隆市30例，桃園市28例，彰化縣15例，新竹縣13例，臺中市5例，苗栗縣及花蓮縣各3例，宜蘭縣2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、交通部民用航空局副局...
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、交通部民用航空局副局長林俊良。（記者謝承恩／攝影）

台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外...
台新增8923例COVID-19確定病例，分別為8822例本土個案及101例境外移入，有84例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）

快篩實名制。（圖：指揮中心提供）
快篩實名制。（圖：指揮中心提供）

陳時中 疫情 東南亞

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