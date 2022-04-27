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居隔3+4大亂 北市不排除軟性封城 新北盼放寬規定

台灣新聞組／台北27日電
疫情嚴峻，掀起一波疫苗搶打潮，儘管接種站標示「今日不開放現場掛號」，但仍有民眾一早前往排隊，希望有機會打殘劑。（記者林俊良／攝影）
疫情嚴峻，掀起一波疫苗搶打潮，儘管接種站標示「今日不開放現場掛號」，但仍有民眾一早前往排隊，希望有機會打殘劑。（記者林俊良／攝影）

台灣昨新增6295例本土個案，分布22縣市，雙北就占3300多例，台北市連續三天確診數破千例；台北市長柯文哲表示，預估5月4日會單日破5000例、7日破1萬例，當確診數大到一個程度，醫院處理困難，就不排除「軟性封城」。

柯文哲未說明「軟性封城」時間點及具體做法，僅表示取決醫院何時被裝滿，裝滿時就要踩煞車，「必要的話就是要降低活動」，未來一周是關鍵期，將擴大「以篩代隔」適用對象。

台灣昨日9萬多人居家隔離，其中新北市居隔人數最多，為此，新北市長侯友宜擬訂「居隔轉型試辦草案」，送交衛福部審查，希望放寬「3+4」新制，親密接觸者於收到居隔單當天做快篩，如為陰性，就不必強制在家隔離三天。

對於雙北不同的申請，指揮官陳時中表示，同意擴大台北市「以篩代隔」適用對象，只要主管單位提出方案，向指揮中心報備即可。至於新北市試辦計畫，昨天下午已收到公文，但先前專家認為「3+4」新制放寬速度太快，而新北建議，第零天快篩陰性就可外出，這對社會風險更大，必須慎重討論。

昨天為「3+4」新制上路首日，指揮中心預計今天將有6.7萬名居家隔離者已隔離超過三日，符合新制要求，可提前解隔，接著連續四天自主防疫，每天均需快篩，不少縣市反映，現有試劑不敷使用。

對此，陳時中表示，若接獲地方缺貨通報，將提供公費快篩試劑，若地方採購快篩遇到困難，指揮中心會全力支持。前衛生署副署長、陽明交通大學醫務管理所教授張鴻仁則認為，指揮中心後勤單位無法掌握實際需求，以致政策與防疫物資供需間出現問題，「現在是非常時期，不太了解是誰在估算需求」。

指揮中心統計，今年累積3萬6000人確診，輕症者占99.68%，昨新增四例中症個案，為三男一女，皆有慢性病史，血氧濃度低於94%，使用「瑞德西韋」。迄今總計116名中重症患者，107名為中症，已解隔者26人，重症9人。

蔡英文總統昨下午視察指揮中心時表示，「疫情還沒達到高峰，確診數將持續增加」；為兼顧防疫與經濟與社會的運作，並邁入新階段防疫，加強調整四大政策，包含「輕重症分流」、「快篩試劑實名制」、「重點疫調」、「疫苗施打」等措施，強調面對病毒威脅，「病毒越近，越要冷靜。」民眾遵守指引保持戒慎、不恐懼。

台灣疫情大爆發，26日單日確診人數突破6000例，與確診者足跡重疊有染疫疑慮的民...
台灣疫情大爆發，26日單日確診人數突破6000例，與確診者足跡重疊有染疫疑慮的民眾，紛紛湧入醫院做PCR快篩檢測，在急診處等候結果。（記者杜建重／攝影）

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