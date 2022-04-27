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3+4「逼死第一線」 快篩試劑「有錢也買不到」

台灣新聞組／台北27日電
疫情延燒，不少家長帶幼童到社區篩檢站篩檢。（記者胡經周／攝影）
疫情延燒，不少家長帶幼童到社區篩檢站篩檢。（記者胡經周／攝影）

居家隔離「3+4」新制昨天上路，亂象叢生，基層防疫人員抱怨準備不足，新制剛公布就要上路，快篩試劑嚴重缺貨，實在是逼死第一線人員。台北市副市長黃珊珊說，5月北市每日將萬例確診，5月中每日恐破10萬人，到時候連PCR採檢量能都是問題。

隨著新制實施，今天6.7萬人可解隔離，但接連四天自主防疫，天天都需快篩，卻可能面臨「無劑可施」窘境；各縣市衛生局行政人手不足，居隔單大塞車，有民眾抱怨，在與確診者接觸三天後，才收到居隔通知單。

「3+4方案」如何計算起始日？陳時中說，在家居隔是與確診個案最後接觸日的次日為第一天，連續三天均需在家，將請各縣市盡快發出居隔單；尚未接到通知前，建議提早自主管理。

行政院長蘇貞昌昨透過臉書「政令宣導」，回溯居隔逾三天者，今起解除隔離。但部分網友留言質疑，「誰才是中央防疫中心指揮官？」有居隔者抱怨，從4月21日隔離至今，連隔離簡訊都還沒收到就要解封，太魯莽。

台北市教師會指出，新制讓民眾減少請防疫假等問題，但校園防疫假與課務配套等問題勢必天下大亂。宜蘭縣也宣布，各校取消跨縣市戶外教學及畢業旅行等活動。

另外，居隔快篩試劑增量，原本居隔「10+7」需要三支，新制「3+4」需五支，快篩試劑量增加，還要負責快篩站等工作，基層人員抱怨快暴動了。台南市防疫人員私下說，新制剛宣布就馬上上路，實在是逼死第一線人員。

然而，全台快篩試劑缺貨，民進黨執政的桃園、台南、高雄等三都都說快篩劑充足，其他縣市大多認為中央配發的不夠使用，紛紛自行添購。新北市長侯友宜說，中央撥發的量只夠使用一天半，雲林則苦嘆「有錢也買不到」，基隆、彰化、苗栗及新竹市則是籲請中央趕快配發快篩劑。

防疫 陳時中 侯友宜

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