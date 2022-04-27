新聞評論／本土居隔7天 境外居檢17天 荒謬雙標

為了居家隔離天數縮短為「3+4」，指揮中心決策會議爭執不休，當天記者會甚至為此兩度延遲。專家學者認為新政策有點冒險，藍營縣市長亦抱持疑慮；綠營縣市長則主張縮短，陳其邁直稱「對台灣人有信心」。令人困惑的是，指揮中心對入境檢疫仍維持「10+7」的管制，寸步不改。同樣是對付Omicron ，台灣卻出現7天與17天兩種天差地別的隔離標準，政府不覺得自己錯亂嗎？

居隔的規定原先為「10+7」，前十天居家隔離，後七天自主防疫 ；在居隔人數暴增後，外界建議應適度縮短。但指揮中心倏忽拍板降為「3+4」，專家認為「衝太快」，一般民眾也覺得很不安。重點在，感染Omicron症狀雖輕，但病毒潛伏期長於三天，就算要縮短，改為「4+3」或「5+2」都會比「3+4」妥當，可以避免錯放造成的災難性擴散。當天會議各方爭論甚多，地方首長反映，僅三天隔離，「連居隔書都來不及開」。最後，因「討論到無法思考」，指揮中心仍一意孤行，決定把後果丟給地方和民眾。

矛盾的是，4月疫情 之所以大爆發，主要是指揮中心將原本「14+7」的入境檢疫，自3月7日起縮短為「10+7」，境外移入的漏網之魚因而將病毒帶入社區。如今疫情失控，指揮中心覺得有必要縮短居隔天數，以免太多民眾被限制行動而導致社會常態運作失靈，方向是正確的。然而，僅僅三天的居隔，卻缺乏科學的合理性，因為短於病毒潛伏期；至於入境檢疫不同步調整，更是荒謬的雙標。

這點，檢視一下本土確診與境外移入的人數變化，即可一目了然。這波本土案例突破百例，發生在4月1日；當天本土案例104例，境外移入132例，本土案例僅境外移入的78%。此後，本土案例一路飆升到5000多例，而境外移入案例卻維持在百例上下，低則70、80，從未超過200。到26日，本土案例已是境外案例的140多倍。亦即，台灣目前的疫情大爆發，主要是隱匿在社區中的輕症或無症狀者所擴散，而非來自境外。

在這種情況下，指揮中心大砍居隔天數，卻對入境者居檢的限制不同步調整，根本是赤裸裸的雙標，毫不合理。政府若覺得不須再把Omicron當成大敵，就應該對本土和境外一視同仁；但依指揮中心的標準，兩者居隔天數整整相差十天，這樣的雙標不正說明集體決策的混亂？眼前的事實是：「3+4」的居隔太短，「10+7」的檢疫太長；就算蔡政府沒聽過「中庸之道」的哲學，至少要講究行政的合理性吧！

「3+4」的居隔規定搞得人心惶惶，專家、首長再怎麼表達不同意見，都沒有用。主要癥結在，指揮中心邀集專家首長討論前，行政院長蘇貞昌已經「拍板」。這正是台灣防疫「三頭馬車」的寫照：忽而蔡英文總統親身提點，忽而蘇貞昌幕後定調；如此一來，陳時中假裝在那裡召集專家首長溝通，腦袋裡還能聽進什麼專業或執行者的意見？尤其，台灣疫情的重災區是在北部，但指揮中心卻更重視輕災區高雄市長陳其邁的意見，這難道不怕執行的窒礙引發醫療救援困境？

兩年多來，台灣對入境檢疫的高度限制，民眾既要花大錢住防疫旅館，隔離期又長達20多天，導致許多國人視返鄉為畏途，甚至因兩年未入境遭除籍，甚至影響到投票等正當公民權。如今政府降低居隔限制，卻仍用高樊籬阻擋滯外國民，到底邏輯何在？指揮中心的雙標，真不是普通的嚴重！