黑白集／要複檢給公費 名嘴果然有特權

一親綠名嘴確診，卻以自我快篩皆陰為由，質疑新北聯醫「汙染」其檢體，要求複檢。公費複檢原本得依疫調需求而定，但名嘴開口，有求必應，還有醫師親自到府服務。此案引發民眾「特權採檢」的質疑，但陳時中 解釋複查之必要，說「她畢竟是名嘴」。

依規定，到府採檢的條件，必須是「不良於行」或「失智 」才能辦理。但這位名嘴自行找醫師好友到家採檢，北市府也不敢怠慢，便放了水。陳時中迴避違法之爭，推稱要交「法制組」研議。這已是他第四度要法制組研議該名嘴言行，網民酸說：這不是特權，什麼是特權？

若果真身體不適，指揮中心如此殷勤服務，倒也讓人無話可說。但名嘴自稱勇健，指揮中心要幫忙證明什麼？何況，先前有兩歲幼兒苦等不到救護車而延誤救治，家長就是過度遵法不敢擅自送醫。相形之下，一個名嘴嚷嚷自己「採陰」，立馬有專人到家服務，醫護人員有這麼閒嗎？

再說，民眾確診與否，是由指揮中心統一判定。先前民眾質疑確診資訊，都遭衛福部告發罰款；但這回，卻任由名嘴隨興指控，無意釐清事實安定人心。尤其，新北聯醫近來採檢量極龐大，指揮中心難道是故意隔岸觀火？

拜蔡政府之賜，名嘴能扶搖變成特權階級；但對台灣而言，這未必是好事。