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居家隔離改「3+4」 專家被嚇到：有點太衝了

台灣新聞組／台北26日電
台灣疫情飆升，連兩天確診破5000大關。（記者劉學聖／攝影）
台灣疫情飆升，連兩天確診破5000大關。（記者劉學聖／攝影）

本土疫情直線上升，昨日再破5000大關，行政院前天召開防疫會議，行政院長蘇貞昌同意「3+4」隔離新制；指揮中心昨天拍板將匡列者居家隔離天數縮短為「3+4」，一名不願具名與會專家表示，專家們對於一下子縮短隔離天數有所疑慮，但討論議題眾多，「討論到最後，已無法思考」，另有專家憂心「聽到要變成3+4，有些嚇到」、「三天有點太衝了」。

該名與會專家表示，新加坡去年12月底實施三天採檢陰性放行，到了今年2月疫情達高峰、4月感染人數下降，由於指揮中心預估台灣確診人數破萬，即將步入高峰，擔心相關人力及醫療量能不足，只能同意政策方向。

專家們一致認為，新制上路後，應觀察染疫人數是否呈指數型往上竄升，再者指揮中心應提出醫療量能應變措施，避免中症重症感染者大增而導致大型醫院無法負擔；建議強化診所醫師諮詢角色，並將篩檢工作下放給診所。

陳時中昨宣布隔離新制時坦言，專家認為目前階段若一下子放太鬆，疫情成長將過速，對社會壓力增大，不過專家最後仍同意「3+4」隔離縮短方向，後續將依據專家意見修正相關配套。

台大兒童醫院院長黃立民指出，台灣疫情還處於緩升階段，在這個時間點就大幅縮短居家隔離天數，確實有點冒險，風險較高，不過，指揮中心提出「自主防疫期四天均需天天快篩」配套措施，可較令人放心些，「3+4新制勉強還算及格」。

林口長庚副院長邱政洵直言，「聽到要變成3+4，有些嚇到」；考量病毒潛伏期，七天較為適合，若真要縮得比七天再短，「4+3」也比「3+4」好一點，且第四天、第七天一定要採檢較安全。

前台大感染科醫師林氏璧在臉書發文表示，「三天有點太衝了，現階段五天或七天應該較適合。」紐西蘭確診和居隔都抓七天，民眾較不容易搞混，也容易理解。

居家隔離「3+4」新制拍板上路，台中市長盧秀燕認為，要縮短為幾天才安全，民眾有疑慮，建議中央提出科學統計數據以安民心；花蓮縣長徐榛蔚也疑惑為什麼不是「5+2」，希望提出科學證據。民進黨立委洪申翰認為，縮短居隔時間符合各方期待。國民黨立委洪孟楷則質疑，四天自主快篩不需回報和確認，是「無為而治」還是「無能為力」？

疫情 防疫 新加坡

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