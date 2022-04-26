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本土確診再破5000大關 居隔3+4上路 入境維持10+7

記者楊雅棠、邱宜君／台北26日電
指揮中心宣布居隔天數從七天改為「3+4四」，居隔者至少需快篩五次，但目前快篩試劑大缺貨，民眾很難買到試劑。（記者曾原信／攝影）
指揮中心宣布居隔天數從七天改為「3+4四」，居隔者至少需快篩五次，但目前快篩試劑大缺貨，民眾很難買到試劑。（記者曾原信／攝影）

台灣疫情持續延燒，昨日新增5108例本土個案，連兩天破5000大關，親密接觸者眾多，共8.7萬人因被匡列而居家隔離。指揮中心指揮官陳時中宣布簡化疫調，不再公布確診足跡，另擬取消實聯制、縮短居家隔離者天數等鬆綁措施；今天起，居隔天數從七天縮短為「3+4」，已居隔超過三天者，27日起解除隔離。

陳時中說，與縣市代表、專家開會討論後，決議將居家隔離改為「3+4」，前三天需待在家中，以一人一室為原則，不得外出；居隔期滿當日快篩，檢驗陰性，後四天可轉為自主防疫。自主防疫期間須每日快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，也可搭乘大眾交通運輸，外出全程配戴口罩；禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會以及前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸，也不可上學。

陳時中表示，部分縣市甚至希望更積極，無須三天居隔，全面以快篩取代居隔，等於取消強制隔離，「但我們並沒有這樣做」，日本等國臨床顯示，染疫潛伏天數中位數為2.9至3.1天，也就是居隔三天就可排除很大部分的可能確診者；此外，國衛院計算，連續在家三天，可避免病毒往外傳播的可能性，事實上，新加坡已實施72小時內驗陰就放行等措施。

至於入境者居家檢疫天數，陳時中說，考量國際可能出現新的變異株，且台灣和邊境不可能同時放寬，以免負擔變重，因此仍維持「10+7」，即十天居家隔離，加上七天自主健康管理。

指揮中心也與縣市達成簡化疫調的共識。陳時中表示，過去接觸史要回溯四天，現在只要回溯兩天；先前疫調需追溯旅遊史、足跡，現在只需匡列同住親友、同班同學及同辦公室或同工作場域密切接觸同事，大幅減輕第一線人員工作壓力。

陳時中強調，若違反規定者最高可處台幣100萬元罰鍰，快篩陽性者禁止搭乘大眾交通工具，應自行開車、騎車、或家人親友載送前往。

陳時中 防疫 新加坡

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