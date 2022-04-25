返台探病奔喪14天內PCR、快篩9次 他嘆：鼻孔快戳爛

台灣民眾黨彰化縣黨部大村鄉主任賴俊豪4月中返國探視病重父親，到父親過世兩周內，為了進安寧病房、一共做了五次PCR、四次快篩，他說鼻孔都快戳爛。（圖：台灣民眾黨彰化縣黨部提供）

台灣民眾黨彰化縣黨部大村鄉主任賴俊豪4月中返台探視病重父親，到父親過世兩周內，為了進安寧病房、一共做了五次PCR、四次快篩，賴俊豪說，幾乎每天都戳鼻孔，鼻內都被血塊塞住，他覺得很奇怪，為何要這麼頻繁的做檢驗，快篩劑民眾都搶不到了，難道是中央沒訂定明確規則，才會造成這樣的醫療資源浪費？

來源：聯合新聞網

「鼻孔都戳爛了」賴俊豪說，4月初因有要事到新加坡 處理，12日回台前兩天就依規定在新加坡自費做了PCR才能登機回台，沒想到一下飛機就被要求再做一次PCR，並當場發了五支快篩劑給他、告知規定的快篩日期，依規定要求他居家檢疫期間也要依規定日期自行快篩，當時他認為，依規定做既可以保護自己也可以保護別人。

返台隔天13日要進安寧病房探視時，醫院要他再做一次PCR陰性才能進醫院，賴俊豪說，當下他向醫護表示「昨天才在機場做過，而且是陰性」，但衛生局表示「依中央規定就是要做」，他只好花了3050元台幣（約104美元）自費又做了一次PCR。

後來賴俊豪的父親病重過世，他居檢請假到殯儀館，又被要求做PCR，所以總計回台12天做了四次PCR跟四次快篩，加上在新加坡做的PCR，兩周內共做了九次篩檢 ，而且他也已打了三劑新冠肺炎疫苗。

賴俊豪認為，他每次做的快篩跟PCR也都是陰性，又沒有與確診者有足跡重疊，質疑是否太浪費醫療資源？別人都搶不到快篩劑了，自己怎麼幾乎天天都在戳鼻孔？

賴俊豪在居檢期間他即使已向衛生局請假探病和奔喪，還是不斷收到警告，讓派出所員警不斷打電話追他著跑，覺得實在浪費不少社會資源。（圖：台灣民眾黨彰化縣黨部提供）

而且在居檢期間他即使已向衛生局請假奔喪，賴俊豪還是不斷收到警告「已離開居檢地點，違反居檢規定」簡訊，更讓派出所員警不斷打電話追他著跑，還有一次明明在家裡，也因防疫中心資訊錯誤，導致員警還要到他家來確認人在不在，訊息的不同步，浪費不少社會資源。

台灣民眾黨彰化縣黨部彰化區主任王孝裕說，返台民眾依規定進行PCR或快篩的日期如何搭配？中央應訂定明確的規則，訊息聯繫也應同步，民眾才能有所依循，否則類似的返台探病、奔喪民眾，若幾乎天天都在「戳鼻孔」，不僅增加醫療資源與醫護人員的負擔，也讓民眾無所適從，且依俊豪在新加坡篩檢經驗，新加坡不管快篩或PCR都比台灣便宜很多，接下來進入疫情 大爆發時期，中央更應該有一個收費準則，讓大家安心抗疫。

彰化衛生局表示，此個案屬於居隔期間外出探病、奔喪的特殊個案，行程包含出入醫院和殯儀館等地較一般居隔民眾複雜，都是依照中央規定執行快篩或PCR檢驗。