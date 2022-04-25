基隆6新生兒確診 宜蘭收容所逾8成陽性

確診人數攀升，快篩試劑一劑難求，賣場的門口貼出售完告示。（記者胡經周／攝影）

全台昨天共5092人新冠肺炎 確診，北北桃都破千例。移民署宜蘭收容所內276人，有208人篩檢陽性，目前尚無案號，傳播鏈累計244人確診，陽性率逾八成；桃園和碩聯合龜山廠員工再增489人確診，全廠持續採檢。國軍花蓮總醫院也傳三醫護確診，全縣主要醫院都淪陷，另花蓮有十多位確診者因聯絡電話不正確或不通，失聯中。

新北昨天新增1731例最多，桃園1071、北市1027例都首度破千，北北桃生活圈交叉感染機率大，且持續激增；台北市確診、居隔人數超過1萬7000人。新北市居家隔離人數3萬303人，是去年疫情 高峰的六倍。

基隆增301例，一家婦產科診所出現群聚感染，六名嬰兒和三名工作人員確診，其中兩名分別出生才三天、五天的女嬰轉送林口長庚醫院安置。花蓮增182例，黃昏市場、社區感染確診持續延燒，部立花蓮醫院再七人確診，共已270人院內感染停診。

桃園除了和碩，市議員劉勝全也確診。市長鄭文燦表示，和碩主要是有一員工為無症狀感染者，主動快篩陽性，擴大採檢後，累積589人確診。

台中增150例，后里幼兒園師生新增六例，梧棲童綜合醫院、中國附醫均有醫護人員確診，兩院表示沒有擴散。

彰化縣增56例，衛生局長葉彥伯表示，由於病毒已進入社區，未來民眾在戴口罩 情形下接觸確診者，只要經疫調評估，風險可控，可以免匡列。

台南市增46例，五例是新傳播鏈，包括麻辣火鍋店有三名員工染疫，還有一家托嬰中心也有兩名托育員確診。嘉義縣太保市有工廠群聚，27名員工中20人都是陽性；嘉市昨有兩例為參加雲林北港媽祖遶境者採檢陽性；雲林縣一名警員確診。高雄增145例本土確診個案，創單日新高；屏東縣增40例，也創單日新高。