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柯文哲：疫情高峰日增5萬染疫 至少燒4個月

台灣新聞組／台北25日電
台北市長柯文哲表示，疫情高峰還沒到，估計至少燒四個月，單日達5萬例。（記者蘇健忠／攝影）
台北市長柯文哲表示，疫情高峰還沒到，估計至少燒四個月，單日達5萬例。（記者蘇健忠／攝影）

新冠本土確診人數超過5000，北北桃都破千例，台北市長柯文哲昨天表示，疫情高峰還沒到，估計至少燒四個月，達5萬例，中央應該找時間與地方溝通防疫戰術，「若我來設計，打三劑就以篩代隔，沒打三劑才要隔離，效率更快。」北市昨晚宣布醫護人員、防疫人員先上路，接下來是教職員；桃園也將跟進。

疫情連日巨幅升溫，北市病例已破千，副市長黃珊珊說，「照這個速度，很快就會全市停課，必須提前因應危機。」柯文哲表示，這就是新常態，疫情也還在變化，就且戰且走。現在就是想辦法不要停課，社會繼續運作。「我們都知道慢了，這種緊急狀況，也不用開什麼會，就發布命令，戰況緊急不要再寫公文了。」

柯文哲表示，這場戰爭估計至少燒四個月，維持這種很繁忙狀態，而且感染數還在上升。南韓一天最高62萬，打折一半、一半再一半，「台灣若7萬5確診……，我們的困難還沒有開始。」

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北去年啟動醫護專案，接種完整疫苗跟篩檢就可回職場照顧病人。新北昨天有3萬多個居家隔離個案，已向中央提報防疫人員比照醫護人員專案，有條件繼續防疫。

新北市長侯友宜說，新北已自主應變，建議中央可讓新北先做居隔轉型試運轉，能落實就可以解決現況。減少隔離人數是下階段最重要一環。

桃園市長鄭文燦表示，桃園將由醫護人員和防疫人員先實施以篩代隔。第一階段以醫護、警察、消防、衛生、環保第一線人員為主，負責居家隔離的民政系統人員和計程車車隊也適用，打滿三劑後就可以篩代隔確保安全，以後是否擴大，視辦理情形或由中央另外訂定。

防疫 疫情 柯文哲

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