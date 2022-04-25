台本土單日確診破5000例 指揮中心：居隔將採3+4

台灣本土個案24日突破5000大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。（記者侯永全／攝影）

台灣昨天新增5092例新冠本土個案，首度突破5000大關，染疫者遍及22縣市，雙北及桃園等三市確診人數破千。指揮中心指揮官陳時中 表示，確診病例會愈來愈多，疫情 一定會往上升，推估最高點為單日4.5萬人確診，他希望病例增加趨勢是「丘陵」，而非「尖山狀」。

陳時中說，昨本土病例較前天增加二成三，成長速度很快，「以目前狀況來看，還沒出現指數型爆發，但時間不會太遠了。」

行政院昨天召開防疫會議，中央流行疫情指揮中心在會中提出「3＋4」隔離新制。新制為前三天居家隔離，後四天快篩陰性可出門但須全程戴口罩，不能在餐廳內用餐或參加大型活動。行政院表示，待指揮中心與地方政府會商後，再擇定實施日期。

台北市長柯文哲預估，因目前通報數字較慢，台灣疫情高峰還沒到，未來可能單日增加5萬人確診，且維持100天。陳時中說，柯提的數字應從國衛院日前的數學模型推估而來，當時模型結果為單日確診4.5萬人，最高甚至達10萬，指揮中心料敵從嚴，以日增10萬做準備，預計確診總人數介於350萬至500萬人。

至於該模型推估這波疫情何時達高點？國衛院院長梁賡義表示，尚未考慮到眾多台灣防疫實際狀況，因此研究團隊還在修改推估數字，無法得知最高峰的單日新增人數與時間點。

指揮中心發言人莊人祥表示，國衛院提供多種數學模型，原先只預測200天，但日本疫情在高峰很久，而紐西蘭與香港 疫情則是快速上升、下降較緩，部分國家在疫情爆發後200天尚未到最高點，因此要求國衛院重新推估。

針對這波疫情致死率，陳時中表示，依據鄰近國家與地區的疫情數據，紐西蘭致死率萬分之五、南韓約萬分之七至九、香港約萬分之七。香港致死率較高與第三劑疫苗覆蓋率低有關，南韓第三劑接種率雖超過五成，但因醫療壓力大讓致死率偏高。

陳時中預估台灣疫情走向與紐西蘭較相近。以紐西蘭致死率萬分之五計算，若台灣總確診人數350萬人，將有1750人死亡。

行政院發言人羅秉成表示，鑑於今年迄今的本土病例，有99.5%為輕症與無症狀，為維持全民正常生活，策略上宜將居隔及醫療能量盡量保留給高風險族群與中重症確診者，昨天行政院長蘇貞昌召集相關部會，就下一階段居家隔離天數及匡列範圍進行討論。

會中指揮中心提出「3＋4」新制，以及相關匡列範圍的調整規畫，蘇貞昌原則同意縮短隔離天數及縮小匡列範圍，由於實施的配套及相關細節均需地方政府配合，行政院請指揮中心盡速與各縣市政府會商後再擇定實施日期。