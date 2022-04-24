台確診增5092 陳時中：疫情定會上升、避免成尖山狀

陳時中表示，疫情一定會上升，推估最高點為單日4.5萬人，但希望是「丘陵」，而非「尖山狀」。（圖：指揮中心提供）

台灣24日新增5092例新冠病毒本土確診，遍布22縣市，其中新北市、桃園市、台北市確診人數都破千；另新增80例境外移入，其中72例為落地採檢陽性。指揮中心指揮官陳時中 表示，疫情 一定會上升，推估最高點為單日4.5萬人，但希望是「丘陵」，而非「尖山狀」。另外，今天還會有1.5萬份藥物進口，第一批輝瑞35萬和默沙東2萬劑會全部到位。

今日新增5092例本土病例，為2446例男性、2641例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今年2月23日至4月24日，其中包含2957例為無症狀感染。個案分佈為新北市1731例、桃園市1071例、台北市1027例、基隆是301例、花蓮縣182例、台中市150例、高雄市147例、宜蘭縣122例、新竹縣57例、彰化縣56例、台南市47例、屏東縣40例、雲林縣38例、台東縣29例、苗栗縣24例、新竹市20例、嘉義市17例、嘉義縣15例、南投縣11例、金門縣4例、連江縣2例、澎湖縣1例。

今日新增境外移入個案為40例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南1例，另79例調查中。入境日介於今年4月6日至4月23日。

隨疫情升溫，周六接種疫苗 人數也增多，陳時中表示，昨天有9.3萬人次接種，目前新冠肺炎疫苗第一劑覆蓋率為84.50％、第二劑為79.77％、追加劑為57.75％。

而對於有縣市首長稱現在通報速度慢，每天都是幾天前的數字，難估實際確診情況；台北市長柯文哲也說，單日5萬會維持100天，高峰還沒到。

陳時中表示，未來確診病例會越來越多，疫情一定是會往上升，今天新增5千多人就比昨天增加23.4%，成長速度很快，因此疫苗、藥物、快篩以及輕重症分流一定要做好，高風險及早投藥。

陳時中表示，台北市長可能是引用之前開會時國衛院的推估模型，目前推估最高點為4.5萬人，但不會一直維持在高點，而指揮中心料敵從寬，以10萬為推估，因此確診總人數可能達到有350萬至500萬人。以此推估若兩成患者使用藥物，推估需要70萬份，因此已向輝瑞購買包含35萬份以及開口合約35萬份。

指揮中心指出，今年4月19日公布境外移入病例案37622，經疫調後改判為本土病例。今年4月19日公布案46993，4月23日公布之案51398及案51426本土病例，經疫調後改判為境外移入病例，分別自泰國及美國移入。

指揮中心統計，截至目前國內累計5萬6468例確診，分別為1萬349例境外移入，4萬6065本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號病例(原本土病例案48271、案51272經疫調後為重複或陰性個案，改列空號)，累計214例移除為空號。

2020年起累計856例死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。