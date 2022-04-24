預言高峰將日增5萬 柯文哲：這波疫情至少燒4個月

台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）

台北市長柯文哲 今天凌晨零點解除隔離出關，出關首日，柯上午9點半前往中山區關懷中心視察時說，疫情 高峰還沒有到，確診數應該還會慢慢上升，達到5萬例，至於會維持多久？他說，5萬降到1000也要兩個月以上。

柯文哲今天前往中山區關懷中心慰勞辛苦的防疫 工作人員，在與中山區同仁談話時也表示，「這場戰爭還沒有開始，我估計至少燒4個月，維持這種很繁忙狀態，而且感染數還在上升，今天應破5000，照國衛院資料全台灣應該會破4萬」。

柯文哲說，以南韓為例，一天最高62萬，打折一半、一半再一半，「台灣若7.5萬確診.....，我們的困難還沒有開始」。

柯文哲接受媒體聯訪，媒體問柯，高峰期何時結束？柯文哲說，「應該問第一題，高峰什麼時候會到，我們現在連高峰還沒到，這也是有趣的題目」。

媒體追問，「你覺得我們最高每日新增會幾例？」柯說，「我估計是在5萬確診上下，但還沒有到」，媒體續問維持多少天？柯說，「100天....，到5萬降到1000也要兩個月以上，我認為會慢慢上升，最高會到5萬例，應該會慢慢上升。」

柯文哲也提到，他今天到中山關懷中心視察，還有一個重要目的，就是同仁有問題快舉手，柯也要求每天要有區長會議，也一定要建立後備系統，目前台北市十二區區長要當戰區指揮官，一定要有職務代理人，因為區長不可能連續四個月不放假，該休假就要休，所以職務代理人要很明確。