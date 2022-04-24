「學姊」黃瀞瑩自爆確診：早餐喝不到豆漿味

「學姊」黃瀞瑩（左）自爆確診。圖為其日前參加路跑活動。（中央社）

民眾黨北市議員擬參選人「學姊」黃瀞瑩昨於臉書自爆確診，透露早餐「喝不到豆漿的味道」，疑出現味覺異常症狀。根據指揮中心統計，確診Omicron 症狀中嗅味覺異常僅1%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，嗅味覺異常在Omicron的案例中並非很常見，整體來說，成人仍以喉嚨症狀最多，兒童則是以發燒最多。

羅一鈞表示，今年1到2月Omicron疫情 ，累計657名成人及青少年確診，成人及青少年確診Omicron症狀，有發燒、咳嗽、流鼻水／鼻塞、喉嚨症狀、頭痛、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛、發冷等。成人出現喉嚨症狀、咳嗽比率皆超過一半，兒童發燒占六成、咳嗽占四成。成人案例中僅四人出現嗅味覺異常，占比約百分之一，「並沒有很常見」。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，嗅味覺異常主要是感染Delta的症狀，英國發表報告中，已清楚將Delta和Omicron症狀異同區分，Omicron不容易發生嗅味覺異常，但也不敢說完全沒有，「她可能是極端案例」。

台灣截至22日共有2萬2256例本土個案，其中輕症或無症狀有2萬2171例、中症78例、重症7例。

林口長庚副院長邱政洵表示，兒童確診若重症，呼吸道症狀較少，恐出現腦炎、敗血症或多重器官發炎等。成年人或老年人確診，多為呼吸道症狀，但也可能發生嚴重肺炎、抽搐、腦炎或神經系統併發症、全身性血栓等，施打疫苗雖說較不會重症，但不代表不會發生，整體數據顯示仍可降低重症死亡的機率。

另外，刑事局三名外勤人員昨天確診，其中一人出席前天的破案記者會，記者會上還有刑事局局長、副局長、主秘、及健保署長李伯璋，李前天下午原本要到行政院開會緊急取消。李昨快篩檢測 為陰性，目前自我健康監測中。