黑白集／悲哉台灣 生也不得、死也不得

政府催促人民打疫苗，出了問題人民卻只能自認倒楣。圖為民眾在台北車站接種站排隊等候打疫苗。（中央社）

新冠疫情 擴散迅速，疫苗 覆蓋進展緩慢。除了政府無法及時提供民眾想要的疫苗外，如何化解人民對疫苗的疑慮，更亟待拿出對策。

16歲馮姓少女去年11月疑因接種疫苗引發不良反應，家屬上網申請受害救濟遲未獲協助；去年底死亡後，直到今年4月台北市衛生局才送案給生策會。「百日」已過仍因死因未明領不到死亡證明，無法安葬，直到事情被踢爆才取得死亡證明，過程讓家屬痛苦萬分。

目前台灣新冠疫苗接種後不良事件通報1萬9000件，死亡近1500件，但迄今僅審議數百件，且近九成被認定與疫苗無關。雖然最新一次審議有一名50多歲死亡女性獲法定最高600萬元（台幣，下同，約合20.5萬美元）救濟，但57案僅七案獲救濟，金額僅6000至30萬元不等。

這也說明施打疫苗遭遇瓶頸的癥結，除疫苗風險疑慮外，不良反應的救濟與審議，可能更讓人心力交瘁。當初制訂疫苗受害救濟法規，就是為鼓勵接種、減少訟爭、提供人道補償，但如今卻是申請繁瑣、時程太長、判定過嚴，甚至人死了也葬不了。

政府催促人民打疫苗，出了問題人民卻只能自認倒楣。由此不難理解，為何面對疫情束手無策的政府，會叫人民「自主應變」，連老舊公寓居家照顧也只能「丟鑰匙下樓」解決送藥送餐問題。生也不得，死也不得啊！