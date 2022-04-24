「中央要說清楚戰略」 柯文哲籲開抗疫國安會議

台灣疫情飆升，台北車站大廳湧入大批人潮，排隊接種疫苗。（中央社）

台灣本土病例昨日突破4000大關，指揮中心緊急通知雙北、基隆、桃園、高雄及花蓮高風險六縣市首長召開線上防疫 會議。台北市長柯文哲 表示，這種會影響國家安全議題，恐怕已不是衛福部能獨立決定，必需提高到國家安全會議層級。柯文哲同時表示，中央要說清楚戰略，否則地方沒辦法制定戰術，執行戰鬥。

本報系聯合報報導，柯文哲表示，許多縣市都反映確診人數暴增，人力不足難以再做疫調。新北市長侯友宜表示，居隔轉型勢在必行，詢問是否能讓新北市試辦，他也建議北北基桃聯合轉型。

台北市長柯文哲則說，諸多討論都必須要回到「中央戰略是什麼」？決定戰略，才能制定戰術，才能執行戰鬥。柯文哲也詢問，台灣整體醫療體系量能有多少？可容許多少居家隔離？學生停課？只要中央戰略清楚，準確告知地方，北市一定使命必達。

另據台北中國時報報導，據了解，昨天這場臨時會議約1.5小時，過程中多是各地方首長針對防疫提建議和需求，陳時中聆聽，未有太多發言，只能說是蒐集相關意見。

新北自14日啟動居家照護後，統計至22日，居家照護與居家隔離人數從1萬1041人增至2萬7750人，暴增1.5倍。侯友宜強調，疫調過程當中，要面臨居隔轉型，重點要擺在高風險族群裡面最重要的同住家人，把這個族群匡列在居家快篩跟自主健康管理，整個疫調流程就可以非常容易的簡化掉，方向擺對才能維持社會正常動能，確保醫療能量不受衝擊。

基隆市長林右昌則在會議中提出，居隔通知與流程速度都太慢，應加快速度，且隔離10天也太長，現在許多民眾都已打疫苗 ，隔離時間應按接種疫苗劑數有不同規定。高雄市長陳其邁認為，根據國外資料顯示，打滿三劑、五天後幾乎沒有傳染力，隔離天數可根據接種狀況調整。