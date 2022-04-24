台灣本土+4126 居隔擬降至7天 疫調將簡化

本土案例23日一口氣增加4126人，疫苗施打需求大增，台中火車站周末設置快打站，限量施打，時間未到已大排長龍。（記者黃仲裕／攝影）

台灣新冠疫情 持續延燒，本土昨新增4126例，境外移入新增58例，其中雙北突破2500例，新增11例中重症案例，其中有六人未打任何一劑疫苗 。疫情指揮中心緊急邀高風險六縣市首長昨天上午開線上防疫 會議，會中對居家隔離縮短為七天、改採「重點疫調」達成共識，明天將再次開會討論隔離強度，由專家做出政策建議並拍板。

指揮中心昨與同為疫情高風險六縣市首長進行「新冠肺炎防疫綜合討論會議」，會中多數共識，將改採「重點疫調」，只針對同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事共四類密切接觸者進行疫調，並研議調整居隔強度，匡列對象從目前針對確診者發病或採檢陽性的前四天、縮減為前二天起的密切接觸者。居隔天數也可能縮至七天，或是「以篩代隔」因應。

指揮中心指揮官陳時中表示，簡化疫調的討論中，也希望確診者分擔防疫責任，須主動通知同住親友及校方、公司、機關及機構的防疫長；陳時中表示，未來每個職場都要有「防疫長」，由防疫長提供確診者相關聯性的名冊給衛生局，再由衛生局依名冊開出電子居隔單。

專家：早就該調整了

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉說，「指揮中心早就應該調整了」，各縣市人力不足，已無法應付龐大居隔者，指揮中心原先可能想藉居隔措施降低病毒傳播速度，但已不可能，現在所有的精力應用於照顧長者、五歲以下幼童及經濟弱勢族群，不要讓他們感染。

台大公衛教授陳秀熙表示，簡化疫調、縮短居隔天數，方向是對的，「但速度要加快」，他舉例，此次資深媒體人周玉蔻染疫後，相關接觸者皆是快篩陰性，等於是無效匡列，若已打三劑疫苗且接觸確者時有戴口罩，其實完全不用匡列。

陳秀熙說，居隔天數應配合是否有接種三劑疫苗，未接種第三劑疫苗者，居隔天數縮為七天，已打滿三劑應縮至五天，此舉還可增加接種疫苗的誘因。居隔者管理一定要採「軟性」管理，不需再簽署大量公文、電話查訪等行政程序，才能讓疫情走向流感化。

指揮中心前天傍晚緊急通知疫情高風險的雙北、基隆、桃園、高雄及花蓮六縣市首長，昨日上午召開線上防疫會議，僅告知主題為「因應疫情狀況及防治方向」，雙北首長抱怨會議開得又快又急，柯文哲抱怨，要商量事情，好歹要事先講，新北市長侯友宜也抱怨，會前「完全不知道主題」。