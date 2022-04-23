台灣「以篩代隔」 專家：解封必經之路

台灣疫情升溫，重症人數持續增加，部分專責病房已爆滿，雙北等六縣市即起禁止探病。（記者劉學聖／攝影）

為讓社會維持正常運作，指揮中心昨提出應變處置建議，其中確診者的接觸者需提前返回工作時，應於接觸確診者後，每二天執行一次快篩，直到接觸最後一名確診者後十天。專家表示，「以篩代隔」必須做，但快篩試劑有限應延長採檢天數至五到七天，並檢討開放邊境 時間，這是解封必經之路。

前衛生署長楊志良有意捐贈1000萬劑快篩試劑，他說，以篩代隔，必須持續擴大進行「這非常重要」。現在確診人數太多，衛生單位幾乎無法疫調、找足跡，須透過快篩找出確診者，國內疫情 一定要「軟著陸」，一方面不讓確診患者快速增加，避免醫療量能崩潰，另一方面要逐步開放邊境，以防經濟被疫情卡死。

台大兒童醫院長黃立民說，「以篩代隔」必須要做，目前規定二天篩一次太頻繁，加上學童也需要快篩，試劑根本不足，政策恐無法落實，建議放寬快篩間隔，如五至七天快篩一次，降低群聚染疫風險。

黃立民說，Omicron疫情下，每個人都會被感染，但希望是緩步感染，不要劇烈大規模的染疫；隨後要持續開放邊境，從十天居家檢疫縮短至七天、五天、三天，逐漸和其他國家同步，這是解封必經之路。

台大公衛教授陳秀熙說，開放「以篩代隔」須考慮篩檢量能，目前快篩試劑有限，應同時搭配有無接種第三劑疫苗 ，如確診者的接觸者已接種三劑疫苗，就僅需快篩一次，檢驗為陰性就不用匡列居隔，也不需再篩檢，往後最好是輕症確診者不須居家隔離。

國產快篩試劑每天生產28萬至30萬劑，指揮官陳時中表示，實際出貨量沒那麼多，因國產試劑為維持市場個別合約或共同契約，在不違反合約前提盡量供貨。國際採購部分，亞培快篩試劑4月30日進口780萬劑，羅氏快篩試劑於5月2日進口2100萬劑，5月將有幾千萬劑到貨。