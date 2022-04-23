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少女疑打疫苗亡 逾百日無法安葬 家屬悲：遺體凍到變形

記者楊正海／台北23日電
圖為台北市第二殯儀館。(本報資料照片)
圖為台北市第二殯儀館。(本報資料照片)

台北市16歲馮姓少女，去年11月10日接種BNT疫苗後，疑不良反應，12月30日過世，但遲遲未能查明死因，遺體冰存百日都變了形，家屬領不到死亡證明，無法安葬。究竟北市衛生局及民政局、衛福部和法務部究竟橫向聯繫出了什麼問題？令馮媽媽痛苦萬分等不到真相。

衛生局解釋，年底因疫情忙碌及人員異動，未能及時處理，已進行內部檢討及流程改善。

新黨昨舉行記者會揭露馮姓少女疑因接種不良的死亡爭議。市議員潘懷宗指出，遺體在北市第二殯儀館冰櫃躺近4個月，大體臉部凍到不成人形，令馮媽媽痛苦萬分。

家屬指稱，去年12月13日上網為馮小妹登錄疫苗接種受害救濟，卻遲遲未接獲公衛人員協助，直到今年4月8日衛生局才送案給生策會，這中間100天，北市衛生局為何毫無作為？

還有去年12月30日，檢方以死因不明為由，將馮小妹遺體扣留在二殯，不准探視，不准火化，要馮媽媽靜待司法相驗，而馮小妹在二殯躺了超過100天，馮媽媽也等待超過100天，檢方卻沒有任何進度，衛福部和法務部的橫向聯繫，出了什麼問題？

另外，未領到正式死亡證明，戶政事務所卻強行要求馮媽媽，必須在2月7日完成受害人的除戶作業，否則就要罰錢，且當天強制除戶了，沒正式死亡證明，為何戶政事務所一定要將受害人除戶？

民政局表示，因戶所收到醫院的死亡通報，依戶籍法規，死亡之日起30日內需要做死亡登記，此案是因超過時間，因此戶所依規定催告，現將會盡速妥善處理。

疫苗 疫情 BNT

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