師染疫傳學生 隔離直播「薪照領何不早確診」被罵爆

33--男教師參加阿妹演唱會染疫，還傳染學生造成三校停課，他卻開直播笑稱「隔離薪水照領，早知道就早點確診」引發民眾憤怒。(圖：本報系聯合報讀者提供)

南投縣男代課教師參加阿妹演唱會，染疫後傳給班上學生，造成三所學校波及停課。這名老師在隔離中竟直播「隔離後薪水照領，還不用扣錢，為何不早點確診？」引起家長氣憤，痛批「怎麼有資格當老師？」昨天他再傳影片接連道歉九次，還口頭請辭教職，還是擋不了民眾怒火，連網紅身分都被肉搜曝光。

男老師發現引起公憤，拍影片致歉「連說非常、非常、非常道歉，不該去台北聽演唱會，又傳染給學生」希望滅火，但是「怎麼不早確診」言論在網路傳播，南投縣教育 處和校方認為不妥，已經介入調查，最重將解聘。

男老師是一年一聘的代課教師，設籍在雲林縣，在南投縣竹山鎮國小擔任級任導師，在疫情 期間去台北看阿妹演唱會，當時家人曾勸他不要去人群聚集地方，但他還是去參加。回校後，疑似出現咳嗽症狀，卻不通報也不戴口罩 ，引發家長不滿。

男老師確診後，班上一名學生前天也確診，因為同校兩人確診，全校昨天停課10天，班上學生參加安親班，另外兩所國小也有部分學生在同一安親班上課，也自主停課1.5天。

但他在隔離中，卻開直播說：「（隔離）薪水照付，縣府會幫你出代課費，裝肖仔，這樣都來這邊住就好了。」讓家長氣炸，痛批：「有學生因他確診，他還有臉講那些話，這種人有資格當老師嗎。」

南投縣教育處表示，男老師的發言確實不妥，會由學校了解召開考核會議處，最嚴重將解聘。

網紅「四叉貓」劉宇席起底，原來這名教師竟然還是名直播主，綽號為「彌陀標語哥」。

劉宇席說明，這位「彌陀標語哥」參加張惠妹的演唱會，還亂發署名為「台北市長蔣萬安」的宣傳文宣，甚至大言不慚喊了「張惠妹只不過是他利用的棋子」，事蹟不只一樁。

教師的身分被起底後，不少網友留言怒吼，「誤人子弟」、「又是個能撈就撈能混就混的」、「可以專心做直播主了」、「嚇到，他竟然是老師」。