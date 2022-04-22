台本土+3766例 以篩代隔開放申請

本土疫情升溫，居家隔離人數已接近63,000人。台北市立聯合醫院中興院區院外，22日傍晚仍有許多民眾等待採檢。記者林澔一／攝影

台灣本土案例22日新增3766例，境外移入新增93例，以新北市增加1325例最多；中央疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，本土個案較21日增加26％，也一口氣新增12例中重症個案，創疫情以來新高。北部已有醫師反映專責病房爆滿，憂心醫療量能恐難負荷，指揮中心強調醫院空床率仍有6成1，呼籲長輩盡快施打疫苗 。

今年已累計1萬8500多例個案，其中20至40多歲者占6成5，10多歲及10歲以下各占1成左右，70歲以上族群占3.5％，死亡率最高為90歲以上族群達4.1％。22日新增12例中重症，其中1名重症個案為90歲女性，因肺炎合併呼吸窘迫，有使用氧氣面罩及瑞德西韋。

北部憂專責病房爆滿

輔大醫院急診醫學科主任王宗倫指出，院內專責病房已滿，憂心未來北區醫療量能不足。陳時中說，目前全國總體量能有6成1空床率，其中台北區4成1較低，但不會完全沒病床，其餘北區空床率為5成6、中區7成6、南區7成、高屏區8成8、東區3成1，未來落實輕中重分流，會讓醫療量能利用更徹底。

6地住宿長照 禁探親

為避免醫院及長照機構受染疫衝擊，指揮中心針對雙北、基隆、桃園、高雄及花蓮6縣市的住宿式長照機構禁止探親、醫療院所禁止探病，若有例外情形如手術、簽署文件或急診、加護病房及安寧病房，可經評估同意探病。其餘縣市則需接種3劑疫苗或出示快篩陰性等條件即可探病、探親。

北市中學下周改遠距

台北市中等學校停課共識會議決議，台北市所屬國中、高級中學將於4月25日至29日實施全校線上遠距教學。陳時中表示，停課及遠距教學的權管單位是教育部，對學生的活動密度最為了解，會尊重地方政府的決定，也希望留意兒童在家照顧的風險，並在學生的受教權之間取得平衡。

台灣國內確診人數累計1萬8千人，現已居家隔離人數接近6.3萬人。指揮中心22日公布「維持社會機能正常運作機關及事業單位應變處置建議」，各行業可自主認定是否為維持社會正常運作機關，並自行申請以篩代隔，但必須先規畫「人力備援計畫」及「設立防疫長」，並經主管機關核可者且施打3劑疫苗，可改採每2日快篩一次，即可返回崗位。

口服藥18萬人份抵台

台指揮中心宣布與輝瑞簽訂70萬人份抗病毒口服藥物Paxlovid，已有18萬人份抵台，其餘將於今年第二季到貨，另外5月底前除有250多萬劑莫德納疫苗抵台外，若與輝瑞順利簽約的話，還有150多萬BNT疫苗抵台，包含兒童疫苗及成人疫苗。