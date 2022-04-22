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專家：新冠勢必走向流感化 匡列、居隔應放寛

台灣新聞組／台北22日電
正常出遊 專家表示，新冠疫情勢必走向流感化，應讓民眾生活恢復正常化。圖為台北火車站準備出遊的旅行團。（記者邱德祥／攝影）
正常出遊 專家表示，新冠疫情勢必走向流感化，應讓民眾生活恢復正常化。圖為台北火車站準備出遊的旅行團。（記者邱德祥／攝影）

疫情持續升溫，疾管署署長周志浩推估4月底單日確診將逼近萬人，指揮官陳時中指出，當染疫者占總人口的一成五以上時，等於是與病毒實質共存，將把力氣放在藥物整備、輕重症分流等。專家表示，未來勢必走向流感化，其對應策略應放寬接種三劑不需匡列居隔，抗病毒藥應催促盡速到貨，否則疫情高峰卻無藥可用將釀更嚴重傷亡。

北市公費篩檢站的陽性率，已從月初的0.3%，爬升到2.5%五，台北市長柯文哲預估台灣三分之一人口會感染，建議以快篩取代隔離，否則再過一周北市就會停擺；副市長黃珊珊表示，居隔政策再不調整，百萬人居隔在家很快就到，不只對醫療量能造成影響，更衝擊經濟成長。

台大公衛教授陳秀熙表示，疫情走向流感化，指揮中心應提出相對應政策，建議可縮短居家隔離天數、縮小匡列對象範圍。已接種第三劑疫苗的確診者，居家隔離天數應從十天縮至五天，密切接觸者已接種三劑，不用再匡列居隔。其他非密切接觸者若有戴口罩、保持社交安全距離，則不需匡列。

陳秀熙強調，中央與地方一定要密切配合，居家隔離的相關程序一定要簡化，以降低密集匡列所損失的社會成本。中央必須下放權責，讓地方負起全責，將輕症患者嚴格分流，以確保醫療量能，降低病毒從社區進入醫院的風險。

行政院長蘇貞昌表示，目前治療中重症用的注射藥物瑞德西韋存貨充足，口服藥物部分，再採購的35萬人份，最快會在這個月底、5月初到貨，藥物的整備相當充足。

不過，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，藥物若再不來，將無法實質共存，會有很大的傷亡。70萬劑的總採購量現已明顯不夠，若月底或下個月初單日確診人數破萬，連一半35萬劑都未到貨，定會因無藥可用演變重症。

陳秀熙說，醫院一定要守住，須確保加護病房使用率低、住院率優質化，讓重症死亡率維持低點，才能在案例暴增下，讓病人獲得良好治療並保存醫療量能。

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