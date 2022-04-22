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疫情升溫爆搶購 退燒藥賣光光 泡麵銷售增3成

台灣新聞組／台北22日電
台灣疫情燒，防疫居家常備藥品成搶手貨。（中央社）
台灣疫情燒，防疫居家常備藥品成搶手貨。（中央社）

台灣昨日確診人數突破3000例，民眾恐慌指數升高，憂心可能被匡列居家隔離而面臨斷糧危機，量販超市湧入採買潮，不僅酒精需求倍增，泡麵、罐頭短短一周銷售成長三成；藥妝業者表示，自前日傍晚開始，來客數大增，綜合感冒藥、止痛退燒藥品、電解質補充劑等，一個月的銷量竟然在短短兩天銷售一空。

台北中國時報報導，政治大學金融系教授殷乃平表示，俄烏戰爭引發的全球糧食危機正在發酵，因俄羅斯、烏克蘭是大麥、小麥主要生產國，糧倉失火、價格大漲，民眾生活已夠苦了，如今台灣民眾在恐慌心理下，買泡麵、囤罐頭，當發現架上商品銷售一空，心裡就更恐慌！殷乃平警示，當物資搶購，通路缺貨時，價格恐怕漲更多，進一步推升物價上漲壓力。

全聯超市觀察，這周防疫相關商品銷量成長，像酒精，乾洗手，漂白水等，平均較上周成長近10％，泡麵、罐頭類更大增30％，只是目前除雞蛋每人限購兩盒外，其他商品沒有限購令。

防疫物資也是居家必備，便利商店7-ELEVEN直言，快篩試劑需求量相當大。另有超商業者透露，目前快篩試劑最缺，民眾往往要跑好幾家才買得到。「真的太誇張了！」一位高小姐指出，跑了三間藥房，才搶到一盒普拿疼，想買新冠快篩試劑，更一連撲空四次。

另據TVBS報導，量販店愛買也觀察到，保健食品銷量也成長3成，為了應戰也多備貨3成。另一量販店家樂福則表示，泡麵、罐頭、米、酒精銷量顯著成長，但目前民生用品、防疫物資備貨充足，其實不必過度搶購。

防疫 超商 烏克蘭

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