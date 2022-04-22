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新聞評論／陳時中知道自己為何跑輸病毒了嗎？

聯合報社論
陳時中的防疫效能之所以遠落後於十倍速擴散的病毒，問題在於他行事太缺乏「科學家」的求真求實精神，卻充滿「政客」能演善辯的伎倆，及不容挑戰的官威。（記者許正宏／攝影）
陳時中的防疫效能之所以遠落後於十倍速擴散的病毒，問題在於他行事太缺乏「科學家」的求真求實精神，卻充滿「政客」能演善辯的伎倆，及不容挑戰的官威。（記者許正宏／攝影）

本月12日陳時中受訪時說，他預估，本土確診者到月底可能會「破千例」。當天的本土案例是500多，但短短三天後，台灣就出現了1209的新高；陳時中想像的千例，比他預估早了半個月出現。這兩天，陳時中改口了，聲稱「月底就可能單日破萬」。他還沒想清楚：台灣不需要預言家，需要的是個有能力面對問題的指揮官。

從「月底破千」到「月底破萬」，顯示Omicron病毒的擴散速度，比預期迅猛十倍；以目前的速度，甚至還可能更早破萬。這段時間，陳時中還在剪綵跑行程、受訪、開記者會，維持著Delta時代的因應模式，他當然會跑輸病毒。這波的感染曲線，4月5日是一個分水嶺，當天本土確診數首度超過境外移入案例。清明連假人潮移動導致病毒全台大匯流，此後本土確診就一路狂飆，再也沒回頭；而且，紊亂錯綜的足跡再也難以釐清。

為了彌補自己預估失準，陳時中近日不斷快速加碼。4月15日，他聲稱不排除這波會有「百萬人確診」；三天後，他又提高預估，說以紐西蘭15％的染疫率計算，台灣確診數可能多達300多萬人。僅三天之隔，他的染疫估計已增加三倍。儘管如此，這個數字仍遭台北市長柯文哲打槍。柯文哲認為，陳時中的說法是「低估」，若以南韓30％的確診率計算，台灣的感染者將達到700萬人，每三人即有一人染疫。

無論是300萬或500萬，都是全台必須共同面對的問題，指揮中心不能只會拿數字來嚇人，卻沒有相應作為，整個政府也都必須卯起來分工合作。根據陳時中所言，疫情到達高峰要一、兩個月，亦即6月間可能達到高峰。假設60天內將增加兩、三百萬人確診，平均一天就是四、五萬人，我們原有的醫療量能、防疫管理、後勤補給能應付得過來嗎？如果不足以支應，那麼現在就必須開始規畫補強，包括要調度及募集社會上可用的人力、物力來協助患者及隔離者。這些情況，陳時中都想到了嗎？顯然沒有！

這兩天，陳時中拋出了讓外界困惑的發言，他說疫情急劇升溫，民眾隔離時請「自主應變」。請問：政府規定那麼多，罰則那麼多，程序那麼繁複，民眾要怎麼自主應變？不難想像，「自主應變」的說法，主要是新北市一名確診幼兒因苦候救護車不至最後不幸身亡，其雙親皆謹守防疫指引而延誤時機；為此，陳時中意圖以「自主應變」為自己規範過僵解套。但就在同一天，新北一名確診者不過外出倒垃圾，就被開罰20萬元台幣。政府規定多如牛毛，開鍘絕不手軟，又留給民眾多少「自主應變」的空間？

陳時中的防疫效能之所以遠落後於十倍速擴散的病毒，癥結不在於他是「牙醫」而非醫科或公衛科班出身；問題在，他行事太缺乏「科學家」的求真求實精神，卻充滿「政客」能演善辯的伎倆，及不容挑戰的官威。在防疫第一年，許多和他意見不同的專家即已相繼被排擠在決策圈外；防疫第二年，他私心偏袒高端導致台灣幾無疫苗可用，他仗著府院的厚愛繼續獨斷獨行。今年，他一心志在參選市長，把台灣兩年的防疫痛苦當成自己的冠冕；至於要如何帶領台灣「解封」，他並不放在心上。

當防疫指揮官已經心不在焉，而一波無聲的病毒海嘯正在島內肆虐，台灣要如何打贏這場抗疫之戰？兩年半來，指揮中心不斷訂定各種指引和罰則，責任全推給地方執行單位；現在管不動了，卻叫人們「自主應變」。這種推諉術，也真厚顏！

陳時中 防疫 疫情

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