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柯文哲：中央政策如不改 台北市再7天就要停擺了

台灣新聞組／台北22日電
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）

台灣本土確診昨日新增2969例、境外移入89例，對於本土加境外已突破3000例，台北市長柯文哲昨日主持防疫記者會表示，他預估本土確診還會繼續擴張，但如果居家隔離、停課政策不改，「再過一周，台北市就停擺了！」所以他的建議是「以快篩代替隔離」。

柯文哲說，如果一個班級有一個確診，全班停課十天，再過一周台北市就會停擺，所以他的建議，可以每個同學發快篩劑，每個小朋友早上先做快篩，若陰性就去上課，不過家長不能照顧的，也可以讓小朋友到學校上課，同學坐好後大家發快篩，同學在老師監督下快篩，如果是陰性大家才繼續上課，以「快篩代替隔離」，這是他的建議，他也想不出有更好的方法。

柯文哲說，台北市21日居家隔離已1.2萬人，學生停課近5萬人，講這個數目，未來幾天還會繼續上升，若停課、居家隔離標準不改變，「一個禮拜，台北市就停擺。」

針對中央前天宣布，一周內啟動輕症在家照護，柯文哲說，哪有辦法等到下周，北市昨天居家照護已全部上線，但當病人要放在家裡，系統還沒準備好，包括遠距醫療、獨居怎麼辦等，問題一大堆，最大問題是醫療以外的問題。全台各縣市很多確診要放家裡，沒有準備好，就是一定亂。

柯文哲指出，隔離和停課的標準由中央公布，目前對社會衝擊很大，北市現有1萬2000多人居家隔離、4萬9000多人停課，數字還會上升。柯文哲建議用快篩代替隔離，否則再過一周台北市就會停擺。新北市居家照護上路十天，居隔人數破2萬大關，各界擔心將導致公衛體系崩潰。

雲林縣府基層人員吐苦水說，「中央防疫處置政策不改變，與地方開再多的會議也沒用」，只會浪費地方時間。基層表示，雲林縣內的防疫計程車才四至五部，隨著確診數愈來愈多，防疫救護明顯壓縮到一般急救救護，盼中央調整防疫配套流程，才不會做防疫白工。

防疫 柯文哲

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