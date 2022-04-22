陳時中：若有460萬人染疫 台灣將與病毒實質共存

台灣疫情持續延燒，也讓家用快篩試劑越來越難購得，圖為台北市一家藥妝店特別在門口貼出顯眼的售完公告。（中央社）

台灣昨日本土案例2969例、境外移入89例，確診個案合計突破3000例，其中新北市單日增1000例為最多，目前全台灣有6萬4000人居家隔離，中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 昨指出，當台灣有460萬人染疫時，代表進入與病毒實質共存。陳時中對疫情預估追不上疫情發展，民進黨前立委郭正亮痛批陳時中「你看他混到什麼程度」。

中央疫情指揮中心昨於行政院報告，預估月底單日確診將達近萬例，居家隔離對象將大幅縮減，從現有匡列確診者四日內縮減為兩日內接觸對象，並於疫情記者會宣布確診兒童居家照護指引及調整輕重症分流規定。

陳時中昨表示，目前快篩取代隔離僅適用於醫護人員，未來將擴大篩檢取代隔離的措施，醫護之後，將開放涉及關鍵基礎設施，逐步鬆綁到全面開放。

今年本土個案截至昨日已累計1萬5482人，昨日新增6名中症，其中兩人沒打過疫苗 ，中重症累計57例，中症占總確診人數的0.37%，重症0.03%。

單日確診破3000 專家憂醫療癱瘓

中原大學生物科技學系副教授招名威昨指出，若單日破萬例，估單日會有40例中重症，醫療量能將面臨危機。陳時中表示，整體國家的量能應放在如何讓社會的傷害降至最低，現會選擇前端疫情控制力氣花小一點，後端住院醫療、施打疫苗多努力一些，輕重症分流做好、藥物準備妥適。屆時走向與病毒實質共存時，反而是中重症如何醫療才是重點，如同流感化一般。

陳時中表示，若未來驗出有15%~20%有感染，就代表台灣將近50%感染，是很高的比率，就算是正式走入與病毒共存的時機。他表示，隨之而來的高比率染疫，加上打過疫苗，認為社會防疫力足夠，加上目前仍以輕症為主，會盡量避免疫情發展快速，需要適時管制，但不需太過恐慌。

郭正亮批陳：你看他混到什麼程度

郭正亮表示「面對現在爆增的病例，指揮中心應對SOP和醫療物資都沒有提前準備，因他（陳時中）根本沒料到會有這波疫情發生」，並指出「開放兒童施打莫德納疫苗，是因BNT庫存告罄引發高雄市長陳其邁擔憂，向指揮中心反映後才有現在兒童施打莫德納政策，但劑量（50微克）實在太高（BNT僅10微克），也沒進行相關人體實驗，真可怕」。

「陳時中對於疫情判斷能力似乎也出了問題！」郭正亮指出陳日前接受資深媒體人周玉蔻專訪時預言4月底本土病例可能破千，沒想到當日記者詢問指揮中心發言人莊人祥卻得到可能破萬的回覆，讓郭怒批「連對疫情判斷都出現這麼嚴重的錯誤，你看他混到什麼程度」。