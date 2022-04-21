我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北報導
台灣新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，有78例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。(圖:指揮中心提供)
台灣新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，有78例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。(圖:指揮中心提供)

台灣新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，有78例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土病例持續增加，境外航班昨日共篩1575人，有陽性78人，陽性率4.95%，以越南居多，今天上午有4個航班，共篩102人，有2人陽性，陽性率1.96%。

指揮中心表示，今日新增之2969例本土病例，為1458例男性、1510例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年3月13日至4月21日，其中包含1549例為無症狀感染。

個案分布為新北市(1000例)，台北市(663例)，桃園市(414例)，基隆市(216例)，台中市(139例)，花蓮縣(92例)，高雄市(82例)，宜蘭縣(80例)，雲林縣(42例)，新竹縣(38例)，彰化縣(37例)，新竹市及台南市(各34例)，屏東縣(32例)，台東縣(22例)，苗栗縣(19例)，南投縣(10例)，嘉義市(6例)，嘉義縣(5例)，澎湖縣及連江縣(各2例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為36例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(5例)，菲律賓(2例)，加拿大、美國、印尼及日本(各1例)移入，另78例調查中。入境日介於今年3月20日至4月20日。

指揮中心指出，今年4月20日公布之本土病例案38117及案40265，經疫調後分別改判為馬來西亞及帛琉境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前台灣累計7,892,915例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,849,302例排除)，其中43,243例確診，分別為10,076例境外移入，33,113例本土病例。

醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥...
醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。(記者謝承恩／攝影)

越南 疫情 陳時中

上一則

確診飆居隔疫調暴增地方累翻 侯友宜盼中央簡化流程

下一則

華視誤播陸攻台 藍促考量撤照 NCC：最高罰200萬

延伸閱讀

台首例幼兒確診亡 等不到救護車 2歲重症童走了

台首例幼兒確診亡 等不到救護車 2歲重症童走了
5.4萬人居隔亂 陳時中籲自主應變 民眾酸「有笑話感」

5.4萬人居隔亂 陳時中籲自主應變 民眾酸「有笑話感」
新聞評論／正常生活國家 不能靠剝削人民自由

新聞評論／正常生活國家 不能靠剝削人民自由
台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

熱門新聞

新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴