台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

台灣新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，有78例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。(圖:指揮中心提供)

台灣新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，有78例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，本土病例持續增加，境外航班昨日共篩1575人，有陽性78人，陽性率4.95%，以越南 居多，今天上午有4個航班，共篩102人，有2人陽性，陽性率1.96%。

指揮中心表示，今日新增之2969例本土病例，為1458例男性、1510例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年3月13日至4月21日，其中包含1549例為無症狀感染。

個案分布為新北市(1000例)，台北市(663例)，桃園市(414例)，基隆市(216例)，台中市(139例)，花蓮縣(92例)，高雄市(82例)，宜蘭縣(80例)，雲林縣(42例)，新竹縣(38例)，彰化縣(37例)，新竹市及台南市(各34例)，屏東縣(32例)，台東縣(22例)，苗栗縣(19例)，南投縣(10例)，嘉義市(6例)，嘉義縣(5例)，澎湖縣及連江縣(各2例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為36例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(5例)，菲律賓(2例)，加拿大、美國、印尼及日本(各1例)移入，另78例調查中。入境日介於今年3月20日至4月20日。

指揮中心指出，今年4月20日公布之本土病例案38117及案40265，經疫調後分別改判為馬來西亞及帛琉境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前台灣累計7,892,915例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,849,302例排除)，其中43,243例確診，分別為10,076例境外移入，33,113例本土病例。