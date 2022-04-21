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台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

黑白集／決策獨斷 陳時中有嘴沒耳

黑白集
從最近疫情惡化的曲線看，陳時中一直在扮演「離譜指揮官」的角色。（記者許正宏／攝影）
從最近疫情惡化的曲線看，陳時中一直在扮演「離譜指揮官」的角色。（記者許正宏／攝影）

指揮中心連續做了幾個決策，都只「往上報告」，沒有「橫向聯繫」，更別提要「聽取民意」。其結果，就是獨斷決策引發強烈反彈，被外界罵翻。這就是蔡英文總統宣稱的「最會溝通的政府」？

例如，要求「沒打三劑疫苗」不能參加旅遊團，為旅客、旅行社、旅館業者帶來一大堆退費麻煩，商機損失估計超過百億元台幣。交通部長王國材喊冤，說他次日「看報才知道」；原來陳時中只向蘇揆報告就拍板，根本沒問過交通部意見。碰到反彈後，政府立馬又鑿小洞，說打完兩劑未滿12周間隔期者可以參團，有醫師證明不適合打疫苗者也行；真是庸人自擾。

同樣被「三劑令」卡到暴怒的，還有健身房和健身客，大家都很氣健身運動被當成「八大行業」同等看待。當然，教育部事先也不知情；體育署官員說，接到指令的時間「和健身房同步」。衛福部官員坦承，自己不是健身業主管機關；那為何做決策時，不找主管部會商量一下？

從最近疫情惡化的曲線看，陳時中一直在扮演「離譜指揮官」的角色。兩年半來，他靠著一張嘴號令天下，萬民莫敢不從。但現在疫情已經失控，他還威風八面，不聽專家和民眾意見，真以為自己可以隻手遮天嗎？

指揮中心如今只剩一張嘴，耳朵聽不進其他意見，這也是蔡政府的整體寫照。

健身 陳時中 疫情

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