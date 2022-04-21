陳時中提自主應變 在野轟甩鍋民眾

本土病例數攀升，陳時中說「請民眾自主應變」，被指甩鍋給民眾。（記者許政榆／攝影）

本土病例數攀升，疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示「通知上略有延誤，請民眾自主應變」，引發網友抨擊。國民黨立委蔣萬安表示，政府責任是要解決問題，不是讓民眾感覺要自求多福。民眾黨立委邱臣遠也表示，陳時中的回應會讓人民對政府更沒信心，政府不該甩鍋給民眾。

陳時中昨天在立院備詢表示，「自主應變」已經講很久了，防疫 每一個人都有應盡的責任。他說，自主應變的措施已經講很久，當民眾接到通知，確定確診，但還沒有收到「隔離通知書」前，自己就必須要先注意，也要主動提醒家人與密切接觸者，確診者也要行為管理，等待隔離通知書的空窗期，不要到處走，或是接觸他人。他強調，疫情期間，每一個人都有自己的責任在。

國民黨立委江啟臣批評，陳時中請國人自主應變，難道是要國人「自生自滅」？這不就是蔡英文總統要勞工「自立自強」的翻版？對於輕症居家照護的妥善建置、快篩試劑的普及和降價，以及兒童疫苗接種問題，絕不可讓民眾自主應變來推卸政府應負的責任。

陳時中再被周刊爆料頻幫議員參選人站台，提前扮演「母雞」跑攤。民眾黨立委蔡壁如昨怒轟：「防疫陳時中逃兵ing（進行式），防疫無能無心還是只想選舉？」