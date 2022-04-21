確診飆居隔疫調暴增地方累翻 侯友宜盼中央簡化流程

全台確診人數連續六天逾千例，對醫護及地方處理居隔事務人力造成極大考驗 。（記者曾原信／攝影）

新北昨天新增822人確診，高達1萬6771人居隔，居隔行政作業由498人扛下，安排採檢車輛、確診病況、衛教、採檢等，事情多又雜，單是每人每天電話聯繫就要花十小時，更別提承受民眾怨氣，壓力極大。新北市長侯友宜昨天向中央喊話，希望減少不必要的行政流程。

指揮中心指揮官陳時中 昨天下午記者會後特別再次解釋，目前中央已授權地方進行匡列隔離及疫調，開居隔單是地方權責，其認定及主責都是地方單位，中央不會干涉如何開，也不需要中央核准。

台中一名疫調人員說，六都人口多，人際互動較非都會區頻繁，疫調工作多好幾倍，早班上午9時到夜裡11時，下午班要忙到凌晨2、3時，回家倒頭就睡，連碰到床時間都變少了。

各地衛生局早變「加班局」，彰化衛生局防疫 總動員，打破科室全局分工疫調追個案，還分兩班運作，衛局人員忙到凌晨3、4時。

確診者原在醫院集中管理，由醫療人員統一照顧，現在一人居家治療，全家人一起隔離，疫調人員要追蹤一家子，逐一開隔離單、送快篩試劑，到解隔離，衍生好幾倍行政作業，中央想節省醫療量能，「有沒有想過衛生局人力在哪裡？」

疫調人員說，若中央決定與病毒共存，就應簡化行政程序，中央應想好配套，否則對基層衝擊很大。

Omicron疫情 出現指數型成長，單日破萬指日可待，但破千之日才幾天，各地衛生單位人力已瀕臨崩潰，快篩試劑更一劑難求。指揮中心的政策卻永遠跟不上，還讓地方政府面臨「先死在戰場上才有糧餉」，台灣因嚴守爭取時間，但現在看來距超前部署仍有一段不小的距離。

在昨天之前，光是開立居隔單，仍需經過中央同意，最後地方政府將居家隔離單送到接觸者手上時，需要匡列的時間只剩下兩三天，甚至早過了十天。

陳時中身為防疫最高指揮官，昨被記者問及可否授權地方直接開立居家隔離單，還直覺式地說「這本來就是地方的權責」，指揮中心發言人莊人祥仔細還原流程後，還反問「你講得是對？還是錯？」若陳時中自己都不曉得制度如何設計，又該如何洞察先機，超前部署？