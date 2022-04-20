專家：BNT與莫德納 兒童副作用差不多

新竹12歲以下的幼兒人口比率是全國第一、第二名，是否施打莫德納疫苗，家長正反意見都有。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣衛福部決定開放6至11歲兒童可接種莫德納疫苗 。國內部分家長對於讓孩子打疫苗，心存猶豫，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，兒童染疫死亡率雖然比成人低，但疫情大規模流行恐造成國內數10名兒童染疫死亡，呼籲有兒童疫苗還是要先打，降低重症、死亡風險。

林口長庚副院長邱政洵以及長庚兒童感染科醫師謝育嘉則表示，支持孩童接種疫苗，未接種疫苗的染疫住院率是有打疫苗的兩倍，且接種疫苗可以防止多種併發症，減少隔離與學校停課，避免父母因此缺勤。多項研究指出，學校活動中斷恐影響兒童心理健康、教育差距擴大。

邱政洵和謝育嘉分析，BNT 疫苗用於5至11歲兒童，劑量單劑10微克，是成人1/3，兩劑間隔3周。兒童接種兩劑BNT疫苗，對有症狀新冠肺炎保護力達九成。莫德納疫苗則提供6到11歲接種，單劑50微克，是成人劑量一半，初步證明莫德納疫苗引發很高的抗體反應。

針對家長關心的安全性不良反應，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊指出，分析BNT疫苗及莫德納疫苗的實證資料，顯示兩者對於急診、住院或感染的預防效果皆達7成，安全性也高。但現有安全性資料規模落差大，而BNT在美國有約800萬筆資料，但莫德納提報到歐洲藥品管理局僅5千名接種者資料。

陳秀熙表示，短期資料顯示，BNT及莫德納於兒童接種之不良反應差距不大，差別在於BNT資料規模較大，莫德納還需要持續累積；至於接種對兒童的長期影響，兩個疫苗都還需要持續監視。

有家長反映，12歲的國小孩童想打兒童疫苗，若兒童疫苗開放時，是否可以跟著接種？陳時中表示，12歲可接種現有提供給12歲到17歲的既有疫苗。至於5歲以下無疫苗可接種的兒童，不接觸不特定人士，出入場合注意社交距離。