我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

寶鹼IBM振道指 Netflix拖累那指

專家：BNT與莫德納 兒童副作用差不多

記者沈能元、陳雨鑫、邱宜君／台北報導
新竹12歲以下的幼兒人口比率是全國第一、第二名，是否施打莫德納疫苗，家長正反意見都有。示意圖。圖／聯合報系資料照片
新竹12歲以下的幼兒人口比率是全國第一、第二名，是否施打莫德納疫苗，家長正反意見都有。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣衛福部決定開放6至11歲兒童可接種莫德納疫苗。國內部分家長對於讓孩子打疫苗，心存猶豫，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，兒童染疫死亡率雖然比成人低，但疫情大規模流行恐造成國內數10名兒童染疫死亡，呼籲有兒童疫苗還是要先打，降低重症、死亡風險。

林口長庚副院長邱政洵以及長庚兒童感染科醫師謝育嘉則表示，支持孩童接種疫苗，未接種疫苗的染疫住院率是有打疫苗的兩倍，且接種疫苗可以防止多種併發症，減少隔離與學校停課，避免父母因此缺勤。多項研究指出，學校活動中斷恐影響兒童心理健康、教育差距擴大。

邱政洵和謝育嘉分析，BNT疫苗用於5至11歲兒童，劑量單劑10微克，是成人1/3，兩劑間隔3周。兒童接種兩劑BNT疫苗，對有症狀新冠肺炎保護力達九成。莫德納疫苗則提供6到11歲接種，單劑50微克，是成人劑量一半，初步證明莫德納疫苗引發很高的抗體反應。

針對家長關心的安全性不良反應，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊指出，分析BNT疫苗及莫德納疫苗的實證資料，顯示兩者對於急診、住院或感染的預防效果皆達7成，安全性也高。但現有安全性資料規模落差大，而BNT在美國有約800萬筆資料，但莫德納提報到歐洲藥品管理局僅5千名接種者資料。

陳秀熙表示，短期資料顯示，BNT及莫德納於兒童接種之不良反應差距不大，差別在於BNT資料規模較大，莫德納還需要持續累積；至於接種對兒童的長期影響，兩個疫苗都還需要持續監視。

有家長反映，12歲的國小孩童想打兒童疫苗，若兒童疫苗開放時，是否可以跟著接種？陳時中表示，12歲可接種現有提供給12歲到17歲的既有疫苗。至於5歲以下無疫苗可接種的兒童，不接觸不特定人士，出入場合注意社交距離。

疫苗 莫德納 BNT

上一則

美軍訓練盟國部隊 照片出現台灣陸軍戰士

延伸閱讀

FT：科學家籲中國開放外國疫苗取代較差的自家疫苗

FT：科學家籲中國開放外國疫苗取代較差的自家疫苗
疫苗更毒？ 張瑞竹飛重災區上海也拒接種

疫苗更毒？ 張瑞竹飛重災區上海也拒接種
CDC研究：Omicron疫情期間 美住院兒童約90%未接種疫苗

CDC研究：Omicron疫情期間 美住院兒童約90%未接種疫苗
彭博：台灣開放策略的隱憂 在於新冠疫苗覆蓋率

彭博：台灣開放策略的隱憂 在於新冠疫苗覆蓋率

熱門新聞

新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片