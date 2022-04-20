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台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

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台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君／台北報導
國內新增2481例COVID-19確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入，有82例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。（圖：指揮中心提供）
國內新增2481例COVID-19確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入，有82例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增2481例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入，有82例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天本土病例比昨天增加將近四成，增長速度算蠻快，預計疫情會大規模展開，但希望速度不要太快，呼籲民眾出門口罩戴好，社交距離保持好。

指揮中心表示，今日新增之2386例本土病例，為1232例男性、1154例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月19日至4月20日，其中包含1267例為無症狀感染。個案分布為新北市(822例)、台北市(471例)、桃園市(387例)、基隆市(191例)、高雄市(97例)、宜蘭縣(89例)、花蓮縣(86例)、台中市(76例)、屏東縣(31例)、台南市(24例)、新竹縣(23例)、彰化縣及南投縣(各17例)、苗栗縣(16例)、雲林縣(14例)、新竹市(11例)、台東縣(5例)、嘉義市及連江縣(各3例)、嘉義縣(2例)、澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為54例男性、41例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(4例)、英國及泰國(各1例)移入，另89例調查中。入境日介於今年3月21日至4月19日。

台新增2481例COVID-19確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移...
台新增2481例COVID-19確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入，有82例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增2481例COVID-19確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移...
台新增2481例COVID-19確定病例，分別為2386例本土個案及95例境外移入，有82例為航班落地採檢陽性，另確診個案無新增死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，今年4月19日公布之案36770美國境外移入病例，經疫調後改判為本土病例；另今年4月14日公布之案29861、4月18日公布之案34722及案34723、4月19日公布之案37192，經疫調後分別改判為印尼、帛琉及法國境外移入病例。

中重症個案。（圖：指揮中心提供）
中重症個案。（圖：指揮中心提供）

中重症個案。（圖：指揮中心提供）
中重症個案。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計7777985例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7739719例排除)，其中40186例確診，分別為9985例境外移入，30147本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增5例空號病例(原本土病例案34027、案36192及案37406；原境外病例案35327及案37537經疫調後為重複或陰性個案，改列空號)，累計203例移除為空號。

2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言...
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者謝承恩／攝影）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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