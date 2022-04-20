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健身業批「三劑令」零配套 體育署：事前不知

台灣新聞組／台北20日電
健身業者痛批衛福部「三劑令」政策「毫無配套」。（本報資料照片）
健身業者痛批衛福部「三劑令」政策「毫無配套」。（本報資料照片）

指揮中心日前宣布，4月22日起，上健身房民眾需要完成三劑疫苗接種，業者昨透過民眾黨開記者會陳情，痛批衛福部政策「毫無配套」，未料列席的衛福部官員說並非主管機關，但主管的教育部體育署官員則說「接到第三劑政策的時間與健身業者同步」。民眾黨立委蔡壁如批，指揮中心缺乏垂直整合或縱向聯繫。

多家業者在記者會上指出，現在聚餐、演唱會等不特定人士的聚會都沒特別限制，卻限制會員制、可管制特定人士的健身房？健身房防疫很嚴謹，「為何把我們看成八大行業？」也有業者擔憂，恐會有倒店潮或會員退費情形。

但衛福部疾管署急性傳染病組科長王恩慈說，健身產業主管機關是體育署，要請體育署回應。但體育署專委黃幸玉說，打第三劑可入場政策，接到消息是與業者同步，現在持續與指揮中心溝通，可否允許配套來幫助消費者。

針對健身房業者不滿被和八大行業相提並論，指揮官陳時中則回應，不要這樣子說，「我們（指揮中心）坐在上面的這幾位都跟八大一樣，都要打三劑。」

國民黨立委鄭正鈐則建議，政府針對禁令導致旅遊業、運動健身產業的營運損失，應給予足額補償。

健身 教育部 陳時中

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