「三劑令」掀退團潮估損百億台幣 旅行業要政院補貼

新冠疫情升溫，指揮中心日前宣布22日起參加旅遊團需接種滿三劑疫苗，卻未事先與交通部或旅遊業溝通，引起反彈，圖為台北松山機場旅客。（記者余承翰／攝影）

指揮中心對旅行團祭出「三劑令」後，品保協會平均一天湧入至少500通消費糾紛、詢問電話，旅行公會全聯會則說，目前退團已五成，且持續退團、恐上看八成，更慘的是連之後買氣也沒了，預估旅行業損失至少100億元（台幣，下同，約3.4億美元）。他們呼籲行政院5月立即啟動旅行業續航計畫，提供勞工生計補貼，否則下半年旅行業恐出現倒閉潮。

交通部觀光 局說，針對此次防疫政策對旅行業衝擊，行政院已指示交通部及觀光局針對業者訴求及衝擊研議協助。觀光局說，為協助觀光產業紓困 振興，政院已投入逾400億元，目前也正研議將國旅券剩餘經費，用於補助特色旅遊，並鼓勵業者辦理培訓課程，為國境解封做準備。

針對業者希望貸款寬限期展延，觀光局說，昨已邀金融主管機關及銀行公會開會研商，就通案處理給予協助。

行政院發言人羅秉成則說，紓困條例及特別預算已送立法院函請同意延長一年，會視預算執行、各方意見請部會加以評估。

品保協會理事長許禓哲說，三劑令後，品保協會每天至少接500通電話，消費糾紛不斷，政府應出面處理。旅行公會全聯會副理事長張永成說，以2019年為例，每月國旅約有100億元。如今已有五成退團，恐再影響兩、三個月，估旅行社損失至少100億元。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，旅遊業兩年多來一直待在「加護病房」，如今因三劑令退團嚴重，連薪水都快發不出來，旅行業現在是生死存亡之際，呼籲政院啟動旅行業續航計畫，補貼配合防疫政策的勞工生計，直到國境解封。

蕭博仁也說，希望旅館 業體諒、放寬退費標準，但旅館也是艱困產業，盼觀光局有公定契約，讓旅行社、旅館間合約制式化。