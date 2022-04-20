台居家照護就醫指引 深夜急改可「步行、自駕」送醫

藥師沈采穎表示，目前快篩試劑台灣產能不足，勢必要向國外採購，指揮中心應及早因應，避免如同當初採購不到疫苗的情形，再度上演。（記者黃仲明／攝影）

中央流行疫情 指揮中心昨罕見於晚間10時多發布新聞稿，強調去年第四季即已積極洽談採購輝瑞兒童疫苗 ，並非近期因台灣疫情才採購。有媒體發現，疾病管制署官網在昨上架的「居家照護」專區眾多標示為「NEW」的文件中，默默公布一份最新資料，內容提及居家照護確診個案「緊急就醫」可「步行、自駕」或「同住親友」接送為輔。

「COVID-19確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施」內容提及安排就醫為主、自行前往為輔。（圖：取自疾管署網站）

本報系聯合報報導，此次修訂相當倉促，同屬「居家照護」專區網頁的其他文件，並沒有同步修正，內容出現矛盾，如果民眾點了別份文件，就會得到完全不同的訊息。

「COVID-19確診個案注意事項」仍強調應「依指示就醫」，無其他方式可循。（圖：取自疾管署網站）

以「COVID-19確診個案注意事項」這份文件為例，注意事項第六點寫「若出現以下症狀時，請立即聯繫119、衛生局、1922」，第七點寫「請依指示就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具」，整份確診者注意事項，隻字未提其他可以爭取時效、自行前往就醫的方式。

疾病管制署官網居家照護專區。（圖：取自疾管署網站）

至於深夜放上網，卻並未與解釋疫苗採購相關事宜一樣發新聞稿告知社會大眾的「COVID-19確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施」則寫，居家照護確診個案的「緊急就醫」，是「以 119救護車為原則，地方政府衛生局規畫或指示之防疫 計程車、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕／騎 車)等方式為輔。 」

確診或就醫後返家隔離治療、至醫院採檢，也是一樣可搭衛生局指示的防疫車隊，或由同住親友接送、自行返家(如步行、自行駕/騎車) 等方式。

公布COVID-19確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施。（圖：取自疾管署網站）

至於「緊急就醫」的定義為何？幼兒發高燒夠緊急嗎？還是要失去意識才算緊急？如果同住親友沒人有車或會開車，能否協請非同住親友在適當防護下幫忙接送？這些都還沒有答案。

此外，台灣本土確診暴增，被匡列居家隔離人數隨之增加，昨全台居家隔離人數逾5.4萬人。專家指出，台灣防疫既然是要朝減災走，建議未來居隔天數應縮短，適度鬆綁。

前疾管局長蘇益仁表示，匡列隔離的作法較接近清零概念，而非與疫共存，指揮中心既然朝向減災方向走，就應該適度的放寬隔離天數，例如20歲至60歲已接種二至三劑疫苗者，第一次採檢若為陰性，就無須隔離，觀察三天後再次採檢。

另據台北中國時報報導，本土疫情連五天破千，快篩試劑不足，指揮中心宣布即日起居家隔離、居家檢疫者，隔離十天期間快篩各從四次、五次減為隔離期滿當日進行一次，中間提供一次備用快篩，出現症狀時使用；但醫界角度仍期待數量一旦充足，就應恢復，「快篩頻率逾多，才能確保社區安全」。