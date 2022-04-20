我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

台居家照護就醫指引 深夜急改可「步行、自駕」送醫

台灣新聞組／台北20日電
藥師沈采穎表示，目前快篩試劑台灣產能不足，勢必要向國外採購，指揮中心應及早因應，避免如同當初採購不到疫苗的情形，再度上演。（記者黃仲明／攝影）
藥師沈采穎表示，目前快篩試劑台灣產能不足，勢必要向國外採購，指揮中心應及早因應，避免如同當初採購不到疫苗的情形，再度上演。（記者黃仲明／攝影）

中央流行疫情指揮中心昨罕見於晚間10時多發布新聞稿，強調去年第四季即已積極洽談採購輝瑞兒童疫苗，並非近期因台灣疫情才採購。有媒體發現，疾病管制署官網在昨上架的「居家照護」專區眾多標示為「NEW」的文件中，默默公布一份最新資料，內容提及居家照護確診個案「緊急就醫」可「步行、自駕」或「同住親友」接送為輔。

「COVID-19確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施」內容提及安排就醫...
「COVID-19確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施」內容提及安排就醫為主、自行前往為輔。（圖：取自疾管署網站）

本報系聯合報報導，此次修訂相當倉促，同屬「居家照護」專區網頁的其他文件，並沒有同步修正，內容出現矛盾，如果民眾點了別份文件，就會得到完全不同的訊息。

「COVID-19確診個案注意事項」仍強調應「依指示就醫」，無其他方式可循。（圖...
「COVID-19確診個案注意事項」仍強調應「依指示就醫」，無其他方式可循。（圖：取自疾管署網站）

以「COVID-19確診個案注意事項」這份文件為例，注意事項第六點寫「若出現以下症狀時，請立即聯繫119、衛生局、1922」，第七點寫「請依指示就醫，並禁止搭乘大眾運輸工具」，整份確診者注意事項，隻字未提其他可以爭取時效、自行前往就醫的方式。

疾病管制署官網居家照護專區。（圖：取自疾管署網站）
疾病管制署官網居家照護專區。（圖：取自疾管署網站）

至於深夜放上網，卻並未與解釋疫苗採購相關事宜一樣發新聞稿告知社會大眾的「COVID-19確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施」則寫，居家照護確診個案的「緊急就醫」，是「以 119救護車為原則，地方政府衛生局規畫或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕／騎 車)等方式為輔。 」

確診或就醫後返家隔離治療、至醫院採檢，也是一樣可搭衛生局指示的防疫車隊，或由同住親友接送、自行返家(如步行、自行駕/騎車) 等方式。

公布COVID-19確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施。（圖：取自疾管...
公布COVID-19確診個案分流收治與居家照護個案之醫療協助措施。（圖：取自疾管署網站）

至於「緊急就醫」的定義為何？幼兒發高燒夠緊急嗎？還是要失去意識才算緊急？如果同住親友沒人有車或會開車，能否協請非同住親友在適當防護下幫忙接送？這些都還沒有答案。

此外，台灣本土確診暴增，被匡列居家隔離人數隨之增加，昨全台居家隔離人數逾5.4萬人。專家指出，台灣防疫既然是要朝減災走，建議未來居隔天數應縮短，適度鬆綁。

前疾管局長蘇益仁表示，匡列隔離的作法較接近清零概念，而非與疫共存，指揮中心既然朝向減災方向走，就應該適度的放寬隔離天數，例如20歲至60歲已接種二至三劑疫苗者，第一次採檢若為陰性，就無須隔離，觀察三天後再次採檢。

另據台北中國時報報導，本土疫情連五天破千，快篩試劑不足，指揮中心宣布即日起居家隔離、居家檢疫者，隔離十天期間快篩各從四次、五次減為隔離期滿當日進行一次，中間提供一次備用快篩，出現症狀時使用；但醫界角度仍期待數量一旦充足，就應恢復，「快篩頻率逾多，才能確保社區安全」。

疫情 疫苗 防疫

上一則

新聞評論／正常生活國家 不能靠剝削人民自由

下一則

台積電搶才留才 補貼員工買股

延伸閱讀

CDC研究：Omicron疫情期間 美住院兒童約90%未接種疫苗

CDC研究：Omicron疫情期間 美住院兒童約90%未接種疫苗
台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決

台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決
台日增確診破1500例 一周內啟動居家照護 居隔採檢調整

台日增確診破1500例 一周內啟動居家照護 居隔採檢調整
解隔再鬆綁 確診者符合資格最快4天返家自主管理

解隔再鬆綁 確診者符合資格最快4天返家自主管理

熱門新聞

新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘