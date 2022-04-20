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幼童確診增加 各縣繃緊神經

台灣新聞組／台北20日電
新北兩歲男童確診不治，幼童病例增加，各縣市政府無不繃緊神經。（記者劉學聖／攝影）
新北兩歲男童確診不治，幼童病例增加，各縣市政府無不繃緊神經。（記者劉學聖／攝影）

新北中和兩歲男童確診重症死亡，令人難過更令許多家長恐慌，各縣市政府防疫無不繃緊神經。指揮中心統計，台灣至今已有1750名12歲以下孩童確診。彰化昨增四例是五歲以下兒童，立即啟動兒童醫院緊急應變機制，直接送醫快速救治。雲林龍鳳胎抓周後確診，收治負壓隔離病房治療。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，兒童免疫功能未齊全併發症變化快，五歲以下兒童確診人數增加要特別關注，目前疫調發現，四名兒童、其中三人屬進香團傳染鏈，年齡最小的連一歲都不到。為此，彰化縣長王惠美昨宣布啟動兒童醫院緊急應變機制。她說，如居隔或檢疫的兒童出現緊急醫療警示徵兆，不用等衛生局解除電子圍籬，就可直接後送醫療快速救治，目前持續盤點醫療量能。

雲林縣剛滿周歲的男童，17日出現咳嗽、流鼻水及發燒等症狀，目前病情穩定，匡列七名家人居家隔離及採檢。不料，縣長張麗善在線上疫情說明會證實，男童的龍鳳胎姊姊及外公採檢後均呈陽性，案號今會公布。

張麗善表示，男童本月9日與姊姊到台中參加抓周後，家長曾帶到別縣市活動，交通、人群接觸頻繁，感染源仍待釐清。她強調，強調，12歲以下孩童未施打疫苗，雲林縣以最嚴謹態度處置，有症狀立即轉介治療，小兒染疫專業醫療資源均備妥，縣內有三家醫院設有重、中、輕症等66床小兒病床。

基隆市長林右昌昨天說，中和男童染疫死亡的遺憾，大家都不願意看到，不是發生在基隆市，他沒有辦法置喙，但要思考怎麼樣去防範這種狀況發生。基隆有24小時防疫專線，另外還有快篩陽性通報專線，現在很多民眾有防疫的問題，都會打這兩個專線，也特別加到廿線，加強服務及回應量能。

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