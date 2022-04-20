救護車等不到 2歲重症童走了 新北稱卡在就醫評估

新北兩歲重症男童從確診到病逝僅短短六日，家長淚訴延誤送醫。圖為家長抱著孩子至醫院就診，非新聞當事人。（記者季相儒／攝影）

台灣疫情 連續五日突破千例，昨共增1727例再創新高，包含本土個案1626例、境外移入個案101例，另新增二例死亡，其中一例為新北兩歲重症兒童，男童從確診到病逝僅短短六日，昨天凌晨3時46分在雙親陪伴下辭世，為本波疫情首例幼兒死亡個案，家長淚訴延誤送醫，拖延兩小時才等到救護車。

新北市長侯友宜哽咽呼籲，中央盡快調整防疫 規範及限制。指揮中心指揮官陳時中 說，整體有需檢討、改進之處，今天下午邀集兒科相關專家召開會議，討論送醫指引及注意事項。陳時中也表示：「接到訊息深感不捨，雙和、台大醫院等醫護及專家也都盡了很大的力氣」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，男童於4月13日發病、14日確診，當天晚上住進加護病房，曾用呼吸器、類固醇、免疫調節劑及瑞德西韋，但病情惡化，不幸於19日病逝，死因為新冠病毒感染導致敗血症、腦幹腦炎，暫無其他病毒感染疑慮，仍需進一步確認。

確診攀升 居家隔離也飆升 製表／邱宜君【作者：張幼芳，日期：2022-04-20，數位典藏序號：20220420000844844】

依照規定，確診男童須馬上火化，但家人都因確診還在隔離期無法陪同。林父曾控訴官方踢皮球，打給1922卻要求轉新北市衛生局，新北衛生局又說需打給中和衛生所，衛生所多次電話無人接聽，接通後要求上網填寫評估表單，情急下打給119，119又說要與衛生所確認，拖延兩小時才派出救護車。

新北消防局表示，依現行救護機制，確診病患送醫派出防疫救護車前，須先評估就醫需求，衛生局確認有醫院可以收治就派車，當時男童父母遇到的問題，就卡在評估的關卡。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說：「這時候是救命重要，還是程序重要？」人命關天之際，當然要趕快把病人送至急救責任醫院，就算是逕行送醫，也不該受罰。

新光醫院副院長洪子仁表示，從死亡男童個案可看出，現行確診者送醫的規定，是台灣走向與病毒共存的一大警訊，依照傳染病防治法，感染新冠病毒後必須等候國家調度救護車進行輕重症病患分流，現在單日才1000多例確診，就出現男童等不到救護車延誤就醫的訊息，將來若破萬例，叫不到救護車的案例會更加頻繁。