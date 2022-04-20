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台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

5.4萬人居隔亂 陳時中籲自主應變 民眾酸「有笑話感」

台灣新聞組／台北20日電
新冠肺炎本土確診案例急速升高，居家隔離人數也上升。圖為居家隔離示意圖，非新聞當事人。（記者潘俊宏／攝影）
新冠肺炎本土確診案例急速升高，居家隔離人數也上升。圖為居家隔離示意圖，非新聞當事人。（記者潘俊宏／攝影）

本土確診案例連日飆升，居家隔離人數更達5萬4000多人，新北市長侯友宜昨表示，中央的Trace系統常當機，有居隔民眾遲等多日才收到通知，快篩試劑提供也不足，已是居隔者最大困擾，要求中央簡化流程。台北市長柯文哲昨宣布，北市從今天開始，確診者原則上居家治療，不適合居家才移到防疫專責旅館照顧。

這波疫情爆發後快速延燒，新北市有民眾抱怨，篩檢陽性在家等了四天，竟都無人聯繫；另外有人接觸確診者，父親陪同至醫院採檢PCR，未料現場人山人海，光採檢就等了一個多小時，過了兩天還沒收到PCR報告。

還有不少居隔者需要快篩試劑，卻遲等不到，打1922不是撥不進去、就是被重重轉接；衛生所人員說快篩劑缺貨，請居隔者等待。還有民眾被通知要等防疫計程車載往醫院採檢，光等防疫小黃就等好幾小時。

指揮中心指揮官陳時中表示，新北市染疫人數多，通知上略有延誤，請民眾自主應變，待在自己想要隔離的地方，盡量一人一室，靜候通知；如果同住家人尚未被匡列，請保持不要有太多活動。

不過，「自主應變」四字引發眾多網友不滿，「自主應變就是要民眾自立自強」、「CDC請大家自主應變，有種笑話感」。

柯：百萬確診一定發生

新北市衛生局指出，新北聯醫三重院區社區篩檢站目前每日平均採檢人數，是以往三倍，急診採檢人數更高達六倍，雖已加派醫護人力，但仍需排隊等候。新北市衛生局副局長高淑真指出，13、14日平均每日來電達4150通，接聽電話人員已從16人增至25人，仍忙不過來。

有專家預估，台灣這場疫情與病毒共存，可能還要拖延120天，柯文哲昨表示，以南韓經驗看，台灣疫情還是起步而已。南韓是因總統大選疫情失控，台灣今年也要選舉，之後會有很多奇怪的動作跑出來，「台灣超過100萬確診，應該是一定會發生。」

專家推估 全台2.3萬重症

北市聯合醫院總院長璩大成昨赴議會工作報告時也表示，若以疫苗覆蓋率七成來說，剩餘的三成全染疫，疫情才結束，換算台灣總人口數三成約700萬。若以0.5%重症比率算，預估全台約會有2.3萬人重症，其中北市就有2600人，平均每日50人重症，「光這樣就受不了」。

疫情 防疫 柯文哲

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