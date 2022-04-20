黑白集／蔡政府買不到BNT 捨得讓兒童走險路？

陳時中又買不到BNT疫苗 ，遭殃的是5到11歲的孩童。政府拿「大魔王」莫德納 頂缸，面對家長疑懼，擺出沒得選的霸道嘴臉。無能指揮官理由多，聲稱找美國輝瑞訂貨，合約分潤談不攏。諷刺的是，華府大牌議員日前組團來訪挺台，蔡英文總統除埋單軍火，難道不會請好友幫忙喬一下疫苗？

蔡政府成天吹噓台美共享民主價值，但台灣小孩子卻不能和美國小朋友打相同的疫苗。更可憐的是，美國不敢讓兒童接種的莫德納，竟是蔡政府留給台灣孩子的唯一選項。

美國食藥署遲未許可莫德納兒童疫苗，是因業者未釐清心肌炎疑慮。衛福部3月底專家會議已知問題所在，其他國家接種數有限，因而暫緩。未料，疫情爆發就改稱利多於弊，叫父母簽自願書，送孩子當白老鼠，別家孩子的命不是命。

BNT兒童疫苗去年底全球開打，累積不少數據，衛福部避而不談，儼然預知永遠買不到。郭台銘鋪好的路不走，阿中偏要繞遠路下單，只為跳過上海復星。這戲碼已演過一回，蔡政府去年直接找輝瑞，就證實行不通；今年又利用「四方合約」自設路障，把郭台銘的好意丟在路旁。多狠的心腸，才捨得讓兒童走險路？

府院去年領受民間捐贈的BNT，吃完擦嘴了事。如今自起爐灶，才知道事情多難，卻要教國家幼苗承受這沉重的一針。