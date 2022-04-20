新聞評論／正常生活國家 不能靠剝削人民自由

本土染疫人數暴增，政府的兒童疫苗、篩檢能量和藥物均不足，加上防疫 指引混亂，在在引起民眾不安。對外界質疑，行政院長蘇貞昌大言不慚說，中國還在封城、香港還在限制用餐人數，相形之下「台灣是全世界最能正常生活的國家」。對於政府規定未打三劑疫苗不能參加旅遊團、上健身房等限制，蘇揆認為這些都經專家討論，必須好好維持。

當許多國家都在解封，蘇貞昌還在吹噓台灣「最能正常生活」，根本是太脫離現實。何況，蘇揆拿來作對照的，是中國大陸和香港的失敗案例，他的世界觀未免狹窄到可悲。以18日起完全解封的南韓為例，民眾出門不必再戴口罩 ，營業場所不再限制營業時間，入境免隔離，染疫當成「地方流行病」在一般診所就醫即可。這樣的日子，才是「正常生活」；蘇貞昌必須放眼國際，不能活在自己想像的世界做決策。

以台灣民眾認為防疫首先須「戴口罩」為例，其實並非理所當然的事，至少管制範圍不能無邊無際。看美國最近的例子，聯邦法官作出裁定，判決美國疾病管制及預防中心（CDC）要求在大眾運輸工具上強制佩戴口罩的規定「違法」，即刻撤銷。這項「口罩禁令」是拜登總統去年2月3日所頒布，聯邦法官判決撤銷的理由是：CDC的目標崇高，但強制口罩令超出了CDC的法定權限，卻未依循「適當決策程序」，也未適當說明理由。白宮對這項裁決表示失望，但CDC也無可奈何，只能「建議」民眾在飛機、地鐵、巴士等公共運輸上繼續戴口罩。

對習慣被管理的台灣民眾而言，戴口罩是必須遵循的規定，也是保持社交距離的基本要件。然而，當政府把責任交付給商店或公共場所的人員執行，民間甚至爆發過挖眼、互毆等衝突，這些行政指令沒有逾越法律嗎？此外，進出公共場所必須實聯制登記，入境者必須花大錢去住防疫旅館，營業場所一發現確診者足跡即必須暫停營業，隔離者稍有違規即要重罰等，都合理嗎？這些規定看起來充滿「崇高目標」，許多民眾也甘願遵守；但除了便於政府遂行執法，都沒有踰越指揮中心的合法權限、或侵犯人民的正當權益嗎？

依照蘇貞昌的說法，台灣是全世界最能「正常生活的國家」，所以人民受到那麼多莫名所以的管制，每天接受新的「順時中」指令，都應跪地感謝政府的「德政」嗎？反過來看，蔡政府自吹自擂的「防疫模範生」佳績，若不是靠著不斷剝削人民的生活自由，又是怎麼堆砌出來的？這樣的生活，過一兩年也已受夠，蘇貞昌卻還以為大家都樂在其中。

最近陳時中 催促大家下載「社交距離App」，以便加速疫調。他還語帶威脅地說，若不配合，《傳染病防治法》有罰則可罰。請問，不下載App，既不是囤積醫療物資，又不是散播謠言，政府要罰什麼？這種說法，也充分反映了陳時中的威權心態：抱著《新冠病毒防治條例》和《傳染病防治法》，就可以對全國人民呼來喚去；但人民問到疫苗和篩劑，他卻有一百種託詞不答覆。

請蘇貞昌看看南韓前天開始的解封，那才叫「正常生活」；你的治理標準，請不要只有大陸和香港兩個參考點。至於美國聯邦法官撤銷的「口罩禁令」，則是給陳時中的一記當頭棒喝：你沒有那麼大的權力！以陳時中在台灣的防疫方式，若換成在美國，他早就被推翻一百次了。而今，這位靠剝削百姓自由而聲名大噪的指揮官，竟然覺得自己頭上頂著光環。