我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫對衰退擔憂 道指升近500點

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

彭博：台灣開放策略的隱憂 在於新冠疫苗覆蓋率

編譯林奕榮／綜合外電
台灣開放邊境的隱憂是疫苗覆蓋率仍須提升。 歐新社
台灣開放邊境的隱憂是疫苗覆蓋率仍須提升。 歐新社

台灣衛生部長陳時中12日表示，到本月底台灣每日新增本土新冠病例可能達到千例，現在僅過了三天就升抵這個水準，這也迫使當局面臨是要與病毒共存、還是追求「零確診」策略之間的艱難抉擇。但彭博資訊指出，台灣要開放並與病毒共存，正遭遇新冠疫苗覆蓋率的隱憂。

台灣中央流行疫情指揮中心19日公布，國內新增1,727例新冠確診病例，其中本土個案達1,626例，創紀錄高點，過去五天平均1,327例。此外，19日也新增2例死亡病例，使疫情期間本土感染致死總數達856人。疫情升溫，使許多民眾深感不安。

陳時中上周五表示，當前疫情規模非常大，每日確診數可能破萬，總感染數可能破百萬，但目前重點不在病例數，而在防止災難性的影響。

台灣政府採取的邊境管控、強制戴口罩以及接觸追蹤的策略，過去已遏制疫情爆發，讓晶片等關鍵產業得以推動台灣出口和經濟成長，失業率降到21年來低點。這些限制措施為台灣帶來公衛安全，但企業仍希望開放邊境，約91%的美國商會成員表示，逐步重新開放邊境並減少旅行限制「非常重要」。

台新證券經濟學家Winston Chiao表示：「如果台灣想繼續吸引外國投資者，開放邊境仍然很重要，因為外資對經濟的貢獻高於遊客。但要在台灣擴大或進行新的投資，投資者需親自來台。」

然而，台灣是世界上高齡化步調最快的國家之一，對台灣而言，開放邊境的主要疑慮之一是疫苗覆蓋率。目前台灣12歲以上人口中，約16%尚未接種疫苗，接種兩劑新冠疫苗的比率不到80%。

台灣大學公共衛生學教授陳秀熙說：「阻止台灣重新開放的疑慮是許多人尚未接種疫苗，以及第二劑疫苗的效力正在消退。」

疫苗 邊境 疫情

上一則

台灣法官認「性自主權優於配偶權」元配向小三求償敗訴

延伸閱讀

台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決

台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決
台日增確診破1500例 一周內啟動居家照護 居隔採檢調整

台日增確診破1500例 一周內啟動居家照護 居隔採檢調整
解隔再鬆綁 確診者符合資格最快4天返家自主管理

解隔再鬆綁 確診者符合資格最快4天返家自主管理
涉利潤分配？台灣買BNT兒童疫苗卡關

涉利潤分配？台灣買BNT兒童疫苗卡關

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（右1）等六位參、眾議員訪台，期間在台北賓館舉行小型媒體見面會。記者張加／攝影

解放軍演練反制美議員訪台 台外交部：嚴厲譴責

2022-04-15 11:55

超人氣

更多 >
張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑