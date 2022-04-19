彭博：台灣開放策略的隱憂 在於新冠疫苗覆蓋率

台灣開放邊境的隱憂是疫苗覆蓋率仍須提升。 歐新社

台灣衛生部長陳時中12日表示，到本月底台灣每日新增本土新冠病例可能達到千例，現在僅過了三天就升抵這個水準，這也迫使當局面臨是要與病毒共存、還是追求「零確診」策略之間的艱難抉擇。但彭博資訊指出，台灣要開放並與病毒共存，正遭遇新冠疫苗 覆蓋率的隱憂。

台灣中央流行疫情 指揮中心19日公布，國內新增1,727例新冠確診病例，其中本土個案達1,626例，創紀錄高點，過去五天平均1,327例。此外，19日也新增2例死亡病例，使疫情期間本土感染致死總數達856人。疫情升溫，使許多民眾深感不安。

陳時中上周五表示，當前疫情規模非常大，每日確診數可能破萬，總感染數可能破百萬，但目前重點不在病例數，而在防止災難性的影響。

台灣政府採取的邊境 管控、強制戴口罩以及接觸追蹤的策略，過去已遏制疫情爆發，讓晶片等關鍵產業得以推動台灣出口和經濟成長，失業率降到21年來低點。這些限制措施為台灣帶來公衛安全，但企業仍希望開放邊境，約91%的美國商會成員表示，逐步重新開放邊境並減少旅行限制「非常重要」。

台新證券經濟學家Winston Chiao表示：「如果台灣想繼續吸引外國投資者，開放邊境仍然很重要，因為外資對經濟的貢獻高於遊客。但要在台灣擴大或進行新的投資，投資者需親自來台。」

然而，台灣是世界上高齡化步調最快的國家之一，對台灣而言，開放邊境的主要疑慮之一是疫苗覆蓋率。目前台灣12歲以上人口中，約16%尚未接種疫苗，接種兩劑新冠疫苗的比率不到80%。

台灣大學公共衛生學教授陳秀熙說：「阻止台灣重新開放的疑慮是許多人尚未接種疫苗，以及第二劑疫苗的效力正在消退。」