金融時報：放任和清零之間 台灣防疫困難在於拿捏得當

專家認為，台灣的疫苗覆蓋率還需要再提高，特別是75歲以上老人的接種率。 路透

金融時報駐台記者席佳琳19日評論指出，Omicron變種病毒迫使台灣重新檢視新冠防疫策略，台灣轉向與病毒共存，是個具高度挑戰性的作業，最困難點在於正確調控鬆綁速度。

中央流行疫情 指揮中心19日公布台灣新增1,727例新冠肺炎確定病例，分別為1,626例本土個案及101例境外移入，另確診個案中新增2例死亡。

席佳琳說，台灣公衛官員觀察西方國家放任病毒在社會裡肆虐，以及中國的鐵腕清零，堅定認為應該會有更好的辦法。

台灣前一波疫情最嚴重時擔任副總統的陳建仁就說：「我們要將重症與死亡率維持在最低，輕症理應不需要恐懼地度過。不過我們也不準備沒有任何限制就把他們放回社區裡。」他強調，「這是我們新的台灣模式。」

陳建仁認為，英國和南韓 的共存過程，確診案例上升的曲線太陡，台灣主管機關必須把曲線壓平。

席佳琳稱讚台灣是過去新冠疫情全球大流行時，最佳的生活所在。沒有硬性封鎖的情況下，藉由嚴格的邊境管制、詳細的疫調，以及幾乎全民戴口罩的配合下，感染與致死率都是全球最低的國家之一。

到目前為止，台灣每10萬人大約有4人死於新冠病毒疾病，中國大陸不到1人，而美國是301人。

中研院兼任研究所何美鄉受訪時表示，台灣需要特別留意醫療量能的維持，必須讓需要到醫院接受治療的病患能有機會得到照顧。

台灣由於初期疫苗 短缺，拖延了疫苗接種計畫，加上擔心副作用，許多老年人對接種疫苗仍有疑慮。到目前為止，只有55%人口打完三劑，近80%已接種兩劑。而75歲以上人口的兩劑接種率只有71.7%，雖然比香港高，但仍會有很大一群年長者因而容易感染。

台灣另外一個問題是，自然感染率太低。上周進行的篩檢發現，陽性率只有1.37%，而已歷經一大波感染的南韓，比率是58%。何美鄉說，「如果到夏天還是這麼低的話，就不妙了。」她表示，光靠疫苗不足以形成群體免疫。