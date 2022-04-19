我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：沒打疫苗染Omicron 癒後仍難抵其他變異株

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

金融時報：放任和清零之間 台灣防疫困難在於拿捏得當

編譯黃淑玲／綜合外電
專家認為，台灣的疫苗覆蓋率還需要再提高，特別是75歲以上老人的接種率。 路透
專家認為，台灣的疫苗覆蓋率還需要再提高，特別是75歲以上老人的接種率。 路透

金融時報駐台記者席佳琳19日評論指出，Omicron變種病毒迫使台灣重新檢視新冠防疫策略，台灣轉向與病毒共存，是個具高度挑戰性的作業，最困難點在於正確調控鬆綁速度。

中央流行疫情指揮中心19日公布台灣新增1,727例新冠肺炎確定病例，分別為1,626例本土個案及101例境外移入，另確診個案中新增2例死亡。

席佳琳說，台灣公衛官員觀察西方國家放任病毒在社會裡肆虐，以及中國的鐵腕清零，堅定認為應該會有更好的辦法。

台灣前一波疫情最嚴重時擔任副總統的陳建仁就說：「我們要將重症與死亡率維持在最低，輕症理應不需要恐懼地度過。不過我們也不準備沒有任何限制就把他們放回社區裡。」他強調，「這是我們新的台灣模式。」

陳建仁認為，英國和南韓的共存過程，確診案例上升的曲線太陡，台灣主管機關必須把曲線壓平。

席佳琳稱讚台灣是過去新冠疫情全球大流行時，最佳的生活所在。沒有硬性封鎖的情況下，藉由嚴格的邊境管制、詳細的疫調，以及幾乎全民戴口罩的配合下，感染與致死率都是全球最低的國家之一。

到目前為止，台灣每10萬人大約有4人死於新冠病毒疾病，中國大陸不到1人，而美國是301人。

中研院兼任研究所何美鄉受訪時表示，台灣需要特別留意醫療量能的維持，必須讓需要到醫院接受治療的病患能有機會得到照顧。

台灣由於初期疫苗短缺，拖延了疫苗接種計畫，加上擔心副作用，許多老年人對接種疫苗仍有疑慮。到目前為止，只有55%人口打完三劑，近80%已接種兩劑。而75歲以上人口的兩劑接種率只有71.7%，雖然比香港高，但仍會有很大一群年長者因而容易感染。

台灣另外一個問題是，自然感染率太低。上周進行的篩檢發現，陽性率只有1.37%，而已歷經一大波感染的南韓，比率是58%。何美鄉說，「如果到夏天還是這麼低的話，就不妙了。」她表示，光靠疫苗不足以形成群體免疫。

疫苗 疫情 南韓

上一則

台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決

延伸閱讀

台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決

台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決
買BNT 衛福部堅持美輝瑞 拒上海復星？

買BNT 衛福部堅持美輝瑞 拒上海復星？
受不了封控 外商見中國商務部長提異議

受不了封控 外商見中國商務部長提異議
日本批准Novavax疫苗 最快5月底18歲以上施打

日本批准Novavax疫苗 最快5月底18歲以上施打

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍