台採購輝瑞兒童新冠疫苗 陳時中：合約問題漸獲解決

圖為美國佛蒙特州一名護士準備給兒童注射輝瑞疫苗。（美聯社資料照片）

輝瑞 BNT疫苗採購案進度備受矚目，指揮中心指揮官陳時中 今天表示，採購合約先前曾遇到一些問題，這兩天談判過程已漸獲解決，應該很快就能簽約。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，打滿三劑疫苗將是避免重症、死亡重要關鍵，但目前台灣僅剩莫德納、AZ及高端疫苗 ；輝瑞BNT疫苗早已用罄，新的採購合約遲遲尚未簽定，預計將由COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）配發的Novavax疫苗則靜待發貨消息。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，輝瑞BNT疫苗採購談判仍在進行中，先前有些需要討論的問題，這兩天談判過程中都已漸獲解決，包括合約簡化等問題，顯示疫苗合約已到達最後階段，等到最後細節、文字做好最後確認與修訂，應該就能簽約。

外界也好奇這次輝瑞BNT疫苗購買數量、是否包括兒童劑型。陳時中僅表示，數量還在做最後確認。

至於Novavax疫苗，陳時中指出，Novavax是由COVAX平台分配，這款疫苗2020年開始就由COVAX平台配發，但分配速度較慢，台灣直到近期才接獲有一批Novavax疫苗可分配來台，台灣也表示同意，現在就靜待發貨消息；指揮中心發言人莊人祥表示，根據國際間使用規定，Novavax疫苗僅限成人使用。

根據指揮中心統計，昨天全台共接種12萬6271劑COVID-19疫苗，全台累計5120萬8459人次接種，第1劑涵蓋率84.19%、第2劑79.42%、第3劑55.61%、基礎加強劑85%。