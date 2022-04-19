新聞評論／抗疫「亂模式」 疫苗、藥物、篩劑3缺

在發生幼兒染疫重症後，衛福部拍板准許6至11歲兒童施打莫德納疫苗 。政策引起許多家長反彈，質疑莫德納是副作用較多的「大魔王」，為何不讓他們施打國際認證適於12歲以下兒童的BNT ？衛福部不是不知道BNT疫苗更適於兒童，問題在政府手中的BNT已用光，卻未及時添購，只好臨陣通過莫德納的「緊急授權」給兒童使用。

更荒唐的是，3月20日政府才銷毀一批到期的BNT疫苗，共1萬8000劑，這是鴻海等三個民間團體購贈的。銷毀前，政府原可善加利用，讓更多青少年或兒童施打，指揮中心卻毫無作為；等到現在要幫兒童施打，卻已兩手空空，只好讓他們接種莫德納，把孩童當成白老鼠。行事如此草率，家長怎能安心？

「疫苗用時方恨少」，正是蔡政府「超前部署」的照妖鏡。去年台灣疫苗要仰賴國外和民間捐贈，陳時中 已醜態百出，如今捲土重來。試想，多少國家已為12歲以下兒童接種，台灣為何遲遲沒想到我們的下一代？直到政府放棄清零，直到有幼童病危，而手中之BNT已銷毀殆盡，才想用其他疫苗替代。尤其，鴻海創辦人郭台銘原有意再捐購BNT，左等右等，蔡政府皆「已讀不回」。對此，陳時中辯稱，「國家有錢，自己會買」；沒錯，國家是有錢，但你買了什麼？

同樣落後部署的，是快篩試劑的數量不足與價格偏高問題。陳時中原本宣稱要組「快篩國家隊」，未料行政院長蘇貞昌卻說「不叫國家隊」；陳時中只好跟著改口，稱「沒說是國家隊」。這個急轉彎，和過去兩年蔡政府極力宣傳口罩、疫苗、檢測試劑「國家隊」的作法，態度截然有別。

主要癥結在，前兩年蔡政府極力抗拒普篩和廣篩，認為篩檢只能由醫護人員進行，不讓民眾自行在家檢測。如此權力一把抓的作法，固然可以集權管控，展現政府威風；但到了管控不住的時候，才發現要民眾自行快篩，台灣快篩試劑數量卻不足；更糟的是，政府聲稱要「強制徵用」，馬上造成民間囤貨，價格應聲上漲。俟新制5月上路時，街頭勢必又會出現排隊人潮，一人只許買五支，蔡政府就等著迎接滔天民怨吧！

再看抗疫所需的藥物，政府的準備也是遠遠落後。如果要「與病毒共存」，藥物、疫苗、試劑皆不可或缺；但觀察陳時中的因應，卻是每個環節都「沒想到」。前年研發出的中藥「清冠一號」早已出口至許多國家，直到去年疫情嚴峻，衛福部才發給緊急授權，准許在台灣使用。此外，輝瑞研發的口服藥帕斯洛韋（Paxlovid），被證明治療輕症相當有效，但台灣目前只有4000多人份；臨時搶訂的十萬份要等到5月底才能到貨。以台灣目前疫情激增之速度，一天可能多達上萬例，慢吞吞的進藥效率，救得了急嗎？

台灣這波疫情，每天本土確診從數十人增加到上千人，只花了短短半個月，可見形勢失控之快。當染疫足跡散亂到無法追蹤，此時再談疫調，已經失去意義。更可怕的，是政府決策的粗疏草率，要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗，要藥物沒藥物，每天公布的指引往往是目標和手段自相矛盾，毫無邏輯和方向感。

當各國均紛紛放棄「清零」，蔡政府還兀自宣稱要走「新台灣模式」，自以為能別樹一格走出新路。但從目前疫苗、藥物、篩劑三缺的情況看，大家看到的就是一個毫無準備、且走且戰的「亂模式」。陳時中預言，台灣將有逾300萬人確診；無論多少，他都不覺得自己有責任吧？