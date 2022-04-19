買BNT 衛福部堅持美輝瑞 拒上海復星？

指揮中心採購BNT疫苗卡關，目前五至十一歲的幼兒及學童尚未施打疫苗，染疫後恐成高風險族群。圖為幼園學童，非新聞當事人。(記者蘇健忠／攝影)

衛福部購買BNT疫苗 卡關，相關人士透露，去年鴻海創辦人郭台銘等人向BNT採購1500萬劑疫苗時，BNT承諾今年採購有「開口合約」性質，也就是台灣決定採購數量，要新研發的次世代疫苗或專給兒童用的疫苗，BNT都可以供貨，沒有所謂「兒童疫苗只有輝瑞 可以供貨」問題，至於為何堅持「美國輝瑞製造」更無法理解。

生技業者透露，這個合約最簡單的處理方式就是依去年採購管道，與BNT、上海復星簽訂三方契約；台灣要哪些疫苗可直接寫在合約裡，至於哪裡生產、誰供貨無關緊要，衛福部把簡單的事情弄複雜了。另有相關訊息透露，衛福部的「採購合約」是四方合約，但「供貨合約」卻是排除上海復星的三方合約，「是否又是政治考量，不得而知」。

此外，政府開放幼童接種莫德納疫苗，引發家長關切。國民黨醫療委員會昨天表示，美國已為6至11歲兒童接種860萬人次BNT疫苗，美國對自己國產的莫德納都沒有太多信心敢用於兒童，台灣基於哪來的勇氣拿台灣兒童嘗試？為何不選擇已有「臨床適應症」的BNT？有更安全的疫苗可選擇，請不要將台灣兒童當成白老鼠。

知情人士表示，「堅持兒童疫苗必須是美國輝瑞生產」在商業上沒甚麼道理；為了能夠穩定供貨，BNT疫苗的生產廠遍布全世界，BNT兒童疫苗各國都已授權使用，生產地也可能遍布各國，就只是輝瑞和BNT的供貨怎麼調節而已；早在去年購買BNT疫苗時，郭台銘和台積電就已經把BNT疫苗所有歐洲生產廠都納入緊急授權申請範圍中，何須一定要「美國輝瑞生產」，令人不解。

知情人士說，這次採購BNT的種種情境彷彿去年情況重演，「全部押寶莫德納」是衛福部的選擇，但BNT在國際上獲得較多國家授權，可供應青少年和兒童施打的疫苗也事實，甚至在其他國家5歲以下的緊急授權也可能很快取得，疫情爆發才忽然發現BNT的重要，只能讓人說無奈。