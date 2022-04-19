解隔再鬆綁 確診者符合資格最快4天返家自主管理

疫情升溫，且燒向兒童，讓家長顯得焦慮。新北市篩檢站有不少家長帶小孩前往排隊篩檢。(記者黃義書／攝影 )

本土疫情持續升溫，連續四天單日確診人數破千，集中檢疫所及加強版防疫旅館 占床率直線上升，指揮中心指揮官陳時中 宣布最新輕症及無症狀者解除隔離條件，不管為本土確診或境外移入個案，如收治於醫院、集檢所或防疫旅館，只要符合資格，最快四天即可解隔離返家；至於輕症的居家照護者隔離滿十天，免採檢，就能解隔。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，鬆綁解隔離條件是為了將醫療量能留給中重症病患使用，避免占床；台北市長柯文哲則認為，這樣的方式就是不求清零的作法。

依照現行檢疫規定，入境PCR陰性者及本土遭匡列的接觸者檢疫天數仍維持不變，十天檢疫，另加七天自主健康管理，相較之下，無感染者居隔的天數可能還多於確診者。

指揮官陳時中表示，專家會議決議，無症狀或輕症確診者只要持續無症狀或症狀緩解，並符合以下任一條件，即可解除隔離治療並展開七天自主健康管理。條件一，距發病或採檢日第四天內，兩次快篩或PCR陰性或Ct值大於等於30。條件二，距發病或採檢日第五至九天內，追蹤一次快篩或PCR陰性或Ct值大於等於30。條件三，距發病或採檢日達十天，無須採檢即可解隔。

收治於醫院、集檢所或防疫旅館的輕症者只要符合上述三條件的任何一項，即可解除隔離，最快四天就能返家自主健康管理；不過，居家照護的輕症、無症狀感染者就只能選擇第三個條件，因為指揮中心不認可自行快篩的結果，只承認醫事人員執行快篩，因此，居家照護的確診者只能靜候十天解除隔離。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，新版解隔離條件一體適用於加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館、在家照護，但考量快篩、PCR需由專業人員操作，因此選用在家照護的確診者，仍得接受完整隔離至10天，無法提前解隔離。