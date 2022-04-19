參加旅行團「3劑限令」 交長看報才知 陳時中致歉

疫情升溫，屏東墾丁大街遊客稀稀落落，未來三劑出團規定上路影響恐加深。（記者劉學聖／攝影）

台灣本土疫情升溫，指揮中心上周宣布，4月22日起不特定人參加旅行團須施打三劑疫苗，讓旅遊業炸鍋。交通部長王國材昨坦言，這次指揮中心公布得很突然，連交通部、觀光 局也是看報紙才知道。指揮官陳時中 則對事先沒與交通部溝通表達抱歉，但有向行政院報告。

陳時中解釋，因當時單日確診數高，時間緊迫，且並不是宣布當天就立刻做，只要緩衝時間內完成施打就能符合要求。

但有業者抱怨，陳時中沒時間跟交通部溝通，卻有時間向行政院報告？結果從觀光局到旅遊業者，整個周末都在忙著幫指揮中心「擦屁股」。

立委洪孟楷昨在立法院交通委員會質詢時也說，現在政府罵不得，但指揮中心公布前應合理溝通討論，不應讓民眾手足無措。王國材答詢時緩頰說，指揮中心可能因忙疫情，忘了和疏於跟交通部溝通，但這幾天交通部都有在進行危機處理。

有資深國旅導遊說，同業聽到新規都笑笑心照不宣，因為根本查不了，「若上車發現旅客沒打三劑，總不能板著臉要客人下車。」南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男也說，打三劑才出團出發點是好的，但誰來檢查、如何檢查？

中華民國旅行業商業同業公會全國聯合會監事會主席吳盈良說，政府很多細節沒講清楚，可能失去實質意義，且許多資料涉及隱私，該政策推得太倉促，搞得大家一頭霧水，未來執行會有瑕疵及漏洞，讓旅行社當第一線是擾民，全聯會今將開記者會要求中央重新思考並評估補償。

由於已引發退團潮，王國材說，機票已跟航空公司談好可全退。至於旅宿，觀光局長張鍚聰昨晚與相關業者溝通後訂出退費機制，未符合接種規定退團，旅行社扣除已代繳的行政規費、或已支付的必要費用，其餘款項退還旅客。

觀光局說，三劑規定不包含18歲以下，畢業、家族、員工旅遊等特定團體也不受此限。

其實不只旅遊業，到健身 房運動同樣須打三劑，引來健身網紅館長批評「深蹲比吃飯容易染疫嗎？」陳時中回應說，打疫苗不是壞事，主要是希望大家能夠保護自己。