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「再過1周 一定大亂」 柯批中央：戰略共存 戰術卻清零

台灣新聞組／台北19日電
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）

全台連三天確診數破千，雙北是重災區。台北市長柯文哲預言一周內會有6萬人居家隔離，但居家照護沒規則，各地方自謀生路，這個禮拜全台灣會大亂；新北市長侯友宜認為「現在只是海浪，還不是海嘯」，快篩試劑嚴重不足，連一次要發給所有居隔者都不夠，執行過程遭遇許多困難，中央應設法解決。

指揮官陳時中回應，「確診數多需要每個地方政府跟中央合作，與其預期會不會亂，不如起而行」；指揮中心發言人莊人祥則說，目前居家隔離人數約5萬人左右。

台北日增270例也創新高，95.4%居家隔離，逼近萬人，近百校停課，3萬多人受影響。柯文哲說，「自謀生路、自生自滅」，中央愈慢公布標準、準則，再過一周，各縣市方法一定五花八門，一定會出問題，會大亂。

柯文哲說，中央戰略要與病毒共存，戰術卻是清零，但戰術、戰略還是要一致，要考量防疫與經濟發展取一個平衡，要不然不出兩個禮拜，台北市就會無法運作。

新北首次達單日500例，侯友宜表示，從清零改成共存後，地方執行上反映出幾個問題，新北市確診數最多，1萬4616人居隔數也最高，這還只是短短一周，但各縣市匡列方式沒同步，基層人員得花大量文書作業時間消耗量能，PCR採檢制度也要檢討，建議快篩陽性再PCR。

侯友宜還說，目前快篩試劑嚴重不足，新北居隔者一次需發放5萬6000支，但僅有3萬支。針對網友要求繼續公布足跡，他說「難道其他地方就不危險嗎」？注意自我防疫絕對比公布足跡重要。

侯友宜 柯文哲 防疫

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