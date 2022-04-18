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台灣本土+1390 買BNT兒童疫苗卡關

記者楊雅棠、邱宜君／台北報導
指揮中心採購BNT疫苗卡關，目前5至11歲的幼兒及學童尚未施打疫苗，染疫後恐成高風險族群。圖為國小學生上學狀況，非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影
指揮中心採購BNT疫苗卡關，目前5至11歲的幼兒及學童尚未施打疫苗，染疫後恐成高風險族群。圖為國小學生上學狀況，非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影

台灣國內疫情再攀新高，18日增1390例本土個案。外界預估4月底單日確診恐破萬，國內染疫人數恐達3、400萬人，但中央流行疫情指揮官陳時中表示，除非萬不得已，不會加嚴防疫措施，將朝向正常生活進行，且暑假「有望」邊境解封，屆時將與疫情水平一致的國家自由流通。

台指揮中心擬先讓6至11歲施打莫德納，但國外使用較多的BNT仍待食藥署審核，不少家長至衛福部臉書留言「為何要孩子當白老鼠？莫德納是大魔王…」何時可買到BNT兒童疫苗？陳時中於立法院備詢時坦承無法保證，「一直都有小問題、我實在不敢期望」。

合約涉四方談判「鴻海幫忙」

陳時中表示，卡關原因在於BNT沒有兒童疫苗，兒童疫苗是輝瑞的，因此無法直接跟BNT購買，透過上海復星也沒辦法，因上海復星也無代理權，而輝瑞銷售區域又排除在大中華地區之外，有很多商業合約要突破的地方。

陳時中說，採購BNT兒童疫苗卡在疾管署、輝瑞、BNT、上海復星等四方談判，因牽涉到利潤分配，所以卡關，這合約不太容易談，來來去去已兩個多月，每次都有些新的、小的問題，「對我們來說只要能買到都可以」，一定會努力，讓家長有選擇。

是否尋求鴻海集團創辦人郭台銘、台積電等民間企業的協助，盡速取得BNT兒童疫苗？陳時中回應，這段時間鴻海一直在幫忙，大家互相聯繫，沒有斷過。

這波染疫破萬 輕症解隔鬆綁

18日新增1390例本土個案，再創單日新高，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月6日至18日，其中715例無症狀感染。個案分布於19縣市，以新北市500例最多，其餘新增個案較多縣市為台北市270例、桃園市187例、基隆市115例。

這波本土疫情確診人數已破萬，累積10108例輕症、無症狀個案，占99.54%，中重度患者共47人，其中17人解除隔離。為避免醫療量能緊繃，指揮中心18日再度鬆綁輕症患者解除隔離條件，如為居家照護個案，只要隔離10天，期間無須快篩，期滿即可解除隔離。

佛奇：新冠病毒 難群體免疫

新冠肺炎流行以來，各界都盼望盡速達成群體免疫以戰勝病毒，但白宮防疫專家佛奇接受CNN訪問指出，新冠病毒很可能無法實現群體免疫，恐陷入不斷打疫苗與得病的輪迴。

佛奇以麻疹達成群體免疫為例，必須做到絕對有效的疫苗、病毒不會產生顯著變異、成功的幼童疫苗接種。然而，現實狀況是新冠病毒一直突變，新冠疫苗不如麻疹疫苗能達到97%防護力，且疫苗覆蓋率不夠，不像美國許多地方幼兒有九成接種麻疹疫苗。

指揮中心採購BNT疫苗卡關，目前5至11歲的幼兒及學童尚未施打疫苗，染疫後恐成高...
指揮中心採購BNT疫苗卡關，目前5至11歲的幼兒及學童尚未施打疫苗，染疫後恐成高風險族群。圖為幼園學童，非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影
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